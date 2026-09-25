Karadeniz'in altın postu. Atmosferi farklı mükemmel bir yer

Su sporları ve dalış için de tercih edilen Yason Burnu'nda, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ile deniz feneri bulunuyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla da ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle cazibesi artırılan Yason Burnu, özellikle yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimleri için de tercih ediliyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu yarımada, farklı illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.