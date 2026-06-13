Karların erimesiyle oluşuyor. Metrelerce uzunluktaki tüneller dikkat çekiyor
13.06.2026 15:49
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde oluşan ve yıllara göre uzunlukları 50 ila 450 metre olan tüneller, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kışın dağlardan vadiye düşen kar kütlelerinin erimesiyle kar tünelleri ortaya çıkmaya başladı.
Kayseri, Niğde ve Adana arasında bulunan Aladağlar'ın kuzeyindeki Aksu Vadisi'ne kış aylarında yamaçlardan tonlarca kar kütlesi düşüyor. Havaların ısınması ve bahar aylarında vadiden akan suyun artmasıyla alt kısmından erimeye başlayan kar kütlelerinde, tüneller oluşuyor.
TÜNELLERİN UZUNLUKLARI YILLARA GÖRE DEĞİŞİYOR
Yıllara göre uzunlukları 50 ila 450 metre arasında değişen tüneller, yaz aylarında doğaseverlerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.
Doğa harikası tünelleri görmek isteyenler, Yahyalı ilçesinden yaklaşık 2 saatlik araç yolculuğunun ardından uzun bir yürüyüş sonunda bölgeye ulaşıyor.
Yöre halkının "göç tüneli" ismini verdiği geçitler, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'nden Çorak Yaylası'na göç eden köylüler ve hayvanlar tarafından uzun yıllar kullanılırken yeni yolların açılmasıyla tünellerden geçmek zorunda kalmayan yöre halkı, zaman zaman geçitlerin bulunduğu yere gidiyor.
ESKİDEN GÖÇ TÜNELİ DENİLİYORMUŞ
Yöre halkından Ahmet Ali Firez, çocukluğundan beri baharın gelmesiyle hayvanlarıyla Ulupınar Mahallesi'nden Aksu Vadisi'ni takip ederek Çorak Yaylası'na göç ettiklerini söyledi.
Çocukluğunda bu geçitlere "göç tüneli" dediklerinden bahseden Firez, eskiden bu yaylaya gelmek için başka yol olmadığını ve eskiden çok çığ düştüğü için tünellerin çok uzun olduğunu ifade etti.
Bu tünellere artık sadece doğaseverlerin ziyaret amaçlı geldiklerini söyleyen Firez, "Annem, eskiden tüneller karanlık olduğu için çıra yakarak geçtiklerini anlatırdı. Şimdi ismi biraz modernleşti ve kar tüneli denmeye başladı" dedi.