Karların erimesiyle oluşuyor. Metrelerce uzunluktaki tüneller dikkat çekiyor

Yöre halkından Ahmet Ali Firez, çocukluğundan beri baharın gelmesiyle hayvanlarıyla Ulupınar Mahallesi'nden Aksu Vadisi'ni takip ederek Çorak Yaylası'na göç ettiklerini söyledi.

Çocukluğunda bu geçitlere "göç tüneli" dediklerinden bahseden Firez, eskiden bu yaylaya gelmek için başka yol olmadığını ve eskiden çok çığ düştüğü için tünellerin çok uzun olduğunu ifade etti.

Bu tünellere artık sadece doğaseverlerin ziyaret amaçlı geldiklerini söyleyen Firez, "Annem, eskiden tüneller karanlık olduğu için çıra yakarak geçtiklerini anlatırdı. Şimdi ismi biraz modernleşti ve kar tüneli denmeye başladı" dedi.