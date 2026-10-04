Kasap ile karga arasında sıra dışı dostluk. Dükkanın maskotu oldu

Karganın artık kendisini tanıdığını belirten Turan Zeybek, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu ifade etti. Zeybek, "Karga geldiğinde hastaydı. Et verdim, ilgi gösterdim. O günden beri her gün geliyor. Aramızda güzel bir bağ kuruldu. Umarım bundan böyle de gelmeye devam eder" dedi.

Adilcevaz’da başlayan bu beklenmedik dostluk, insanlarla hayvanlar arasındaki bağın güzel örneklerinden biri olarak vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.