Kayahan'ın Gönül Köşkü hala satışta. Bedeli tam 130 milyon TL

Kayahan'ın kızı Beste Açar da röportajında; “İnsanların hafızalarına kazınmış bütün şarkılar bu evde yazıldı. Babam o evi çok sahiplenmişti, o kadar çok sevdi ki ‘Gönlümün köşkü olsun’ dedi ve adı Gönül Köşkü oldu. Uzun zamandır gidilmiyordu, babam da satılmasını istiyordu. Belki öyle biri alacak ki evi orayı yaşatacak. Babamın kişisel birçok eşyası hala o evde. Müze olması da benim çok büyük hayallerimden biriydi” dedi.

Hatta sitenin sokakları da isimlerini Kayahan şarkılarından alıyor.