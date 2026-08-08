Kayahan'ın Gönül Köşkü hala satışta. Bedeli tam 130 milyon TL
08.08.2026 17:00
2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan Açar’ın şarkılarına ilham olan "Gönül Köşkü" olarak bilinen evi hala satışta. Gömeç'teki evin satış fiyatı ise 130 milyon TL.
Türk müziğinin efsane ismi Kayahan, kariyeri boyunca pek çok esere imza attı. 2015 yılında kansere yenik düşerek aramızdan ayrılan usta müzisyenin unutulmaz birçok bestesine imza attığı “Gönül Köşkü” olarak bilinen evi ise şimdilerde satışta.
1600 METREKARE, 5 BİTİŞİK EVDEN OLUŞUYOR
Habertürk'ün haberine göre; Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan köşkün satış bedeli ise 130 milyon TL. 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor. Kayahan'ın 27 sene önce satın aldığı, her biri 5 oda, 1 salon olan evlerden oluşan köşk; havuzu, deniz manzarası ve peyzajıyla dikkat çekiyor.
"BABAM DA SATILMASINI İSTİYORDU"
Kayahan'ın kızı Beste Açar da röportajında; “İnsanların hafızalarına kazınmış bütün şarkılar bu evde yazıldı. Babam o evi çok sahiplenmişti, o kadar çok sevdi ki ‘Gönlümün köşkü olsun’ dedi ve adı Gönül Köşkü oldu. Uzun zamandır gidilmiyordu, babam da satılmasını istiyordu. Belki öyle biri alacak ki evi orayı yaşatacak. Babamın kişisel birçok eşyası hala o evde. Müze olması da benim çok büyük hayallerimden biriydi” dedi.
Hatta sitenin sokakları da isimlerini Kayahan şarkılarından alıyor.
"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan Açar, küçük hücreli akciper kanseri sebebiyle 66 yaşında hayatını kaybetti.