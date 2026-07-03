Kemal Sunal kabri başında anıldı: "Vefatı her geçen gün daha ağır geliyor"

Törene katılan tiyatro sanatçısı Ulvi Alacakaptan ise Yeşilçam'da "Postacı" filminde Kemal Sunal ile rol aldığını ve sanatçının dünyanın en ciddi, en dürüst insanlarından birisi olduğunu söyledi.

Alacakaptan, Sunal'ın en güzel filmlerinden birisinin "Propaganda" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Kimse o filmi, Sunal filmlerine alıştıkları gibi olmadığı için beğenmedi. Sunal da sırf daha güzel bir filmde oynamak adına 'Balalayka' için uçağa binmeyi kabul etti. Fakat daha uçak havalanmadan panikatak sonrasında kalp kriziyle hayatını verdi. Ben öğrencilerime onun bu yaşadıklarını anlatıyorum ve onlara 'Böyle bir oyuncu olabilecek misiniz?' diyorum. Yani o hayatını hiçe sayan bir oyuncuydu.”

Sunal'la bir anısını daha anlatan Alacakaptan, “Bir mekanda yanıma oturdu, aslında kimseyle öyle çok konuşmazdı ama benimle 3 saat tiyatro üzerine konuştu. Herkes onun tiyatrodan geldiğini de bilmiyor. Ben Perran Kutman ile kendisini 'Ham Hum Şaralop' oyununda seyretmiştim. Daha kendisi sinemaya geçmemişti. Çok çok büyük bir oyuncuydu. Çok dürüst bir insandı” dedi.