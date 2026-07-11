Kemal Sunal'ın İnatçı filmine ev sahipliği yapmıştı. Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler

Nehrin yukarı havzasından sürüklenen ağaç kütükleri, kargı kamışları ve çeşitli atıkların tarihi köprünün kemerlerinde birikerek hem çevre kirliliğine neden olduğunu hem de köprünün kullanımını engellediğini ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bu konuyla ilgili kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.