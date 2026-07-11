Kemal Sunal'ın İnatçı filmine ev sahipliği yapmıştı. Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
11.07.2026 13:21
Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı "İnatçı" filmine ev sahipliği yapan Aydın'ın Söke ilçesindeki taş köprüde temizlik amacıyla ateş yakılınca tarihi yapı zarar gördü.
Aydın'daki Büyük Menderes Nehri, doğduğu bölgeden denize döküldüğü yere kadar üzerinde yapılan birçok köprüye ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer'i birbirine bağlayan ve bir zamanlar deve kervanlarının geçtiği tarihi taş köprü olarak göze çarpıyor.
Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Kemal Sunal, Asuman Arsan, Hüseyin Kutman ve İhsan Yüce’nin oynadığı 1988 yıl yapımı Türk filmi olan İnatçı'ya ev sahipliği yapan tarihi taş köprünün yıkılma tehlikesi hala devam ediyor.
Nehrin yukarı havzasından sürüklenen ağaç kütükleri, kargı kamışları ve çeşitli atıkların tarihi köprünün kemerlerinde birikerek hem çevre kirliliğine neden olduğunu hem de köprünün kullanımını engellediğini ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bu konuyla ilgili kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.
KÖPRÜ ATEŞE VERİLİNCE ZARAR GÖRDÜ
Vatandaşların köprü üzerindeki birikintileri temizlemek amacıyla ateşe verdiğini ifade eden Sürücü, bunun tarihi taş köprünün taşlarında is tabakası oluşturduğunu ve tescilli kültür varlığının zarar gördüğünü söyledi.
Sürücü, ateşin yalnızca tarihi yapıyı değil, bölgede yaşayan kuşlar, su kaplumbağaları, su yılanları ve diğer canlıları da olumsuz etkilediğini vurguladı.
BU KÖPRÜ GELECEĞE TAŞIMAMIZ GEREKEN ORTAK MİRASLARDAN BİRİ"
Köprüde ateş yakılmasının kesinlikle yanlış olduğunu belirten Sürücü, “Taş köprü geçmişten geleceğe taşımamız gereken ortak miraslarımızdan biridir. Bu nedenle taş köprü üzerinde kesinlikle ateş yakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Köprünün kemerlerinin tıkalı durumda olduğunu ve yukarı havzadan gelen atıkların tekrar köprünün arkasında birikeceğini, su seviyesi düştüğünde ise adeta betonlaşacağını söyleyen Sürücü, buradaki ekosistemin de zarar görmemesi için kalıcı çözümün katı atıkların köprüye ulaşmadan önce kurulacak yüzer bariyer sistemleriyle kontrollü olarak toplanması, kıyıya çekilmesi ve bertaraf edilmesi olduğunu belirtti.