Kemal Sunal'sız geçen 26 yıl. "Böyle iyiydik niye acele ettin?"
03.07.2026 10:10
Son Güncelleme: 03.07.2026 10:21
Türk sinemasının "Gülümseten Yüzü" Kemal Sunal, aramızdan ayrılalı 26 yıl oldu. Filmleriyle hafızalara kazınan Sunal, bu sene de unutulmadı.
"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı"nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere hayat veren Kemal Sunal, 26 yıl önce 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybetti.
Gerek rol aldığı filmler gerek açıklamalarıyla hafızalara kazınan usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.
Gül Sunal, seneler önce kaybettiği eşini duygusal bir paylaşımla andı. Daha önce görülmemiş mutlu aile pozlarını paylaşan Sunal, merhum eşine “Kemal biz böyle iyiydik, niye acele ettin?” diye seslendi. Gül Sunal'ın paylaşımına çok sayıda “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah”, “Bugün hâlâ filmlerini gülerek izlediğimiz tek insan”, “Biz de çok özlüyoruz” gibi yorumlar geldi.
Öte yandan Gül Sunal, Tuzla sahilden de bir paylaşım yaptı. Gün batımında çektiği videoyu paylaşan Sunal, “Burası Kemal'in en sevdiği yer burasıydı” dedi.
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı ve “En sevdiğiniz filmini yazın, birlikte analım gülen yüzümüzü” notunu düştü.
"ÇOK ÖZLEDİM"
Babası gibi oyuncu olan Ali Sunal ise Kemal Sunal ile yıllar öncesine ait bir fotoğrafı “Özledim babam çok özledim” diyerek yayınladı.
Oynadığı birbirinden farklı rollerle sinemaseverlerin yüzünü güldürmeyi başaran Kemal Sunal, geride bıraktığı filmlerle 7'den 70'e herkesin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
TİYATRO İLE BAŞLADI, SİNEMAYA TRANSFER OLDU
11 Kasım 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Kemal Sunal, eğitimini Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesi'nde tamamladı. Liseyi 11 senede bitiren Sunal, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ndeki eğitimini ise 12 Eylül 1980'de yarım bıraktı. Üniversite yıllarında birçok farklı iş kolunda çalışan Sunal, henüz lise yıllarında oyunculukla ilgilenmeye başladı.
Vefa Lisesi’ndeki felsefe öğretmeni Belkıs Balkır aracılığıyla ünlü tiyatrocu Müşfik Kenter’le tanışan sanatçı, profesyonel oyunculuk yaşamına Kenterler Tiyatrosu'nda adım attı.
Daha sonra Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, bir süre Ayfer Feray Tiyatrosu'nda, son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev alan Sunal bu süreçte ünlü yönetmen Ertem Eğilmez tarafından beğenilince,sinemaya adım attı.
Tatlı Dillim filmiyle ilk kez bir sinema filminde rol alan Kemal Sunal, kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya devam etti. Filmlerde oynadığı iyi, saf, komik adam tipleriyle çok sevilen ünlü isim, Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı "İnek Şaban" tiplemesiyle hafızalara kazındı.
Çöpçüler Kralı, Salako, Mavi Boncuk, Hanzo, Salak Milyoner, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Sahte Kabadayı, Kapıcılar Kralı ve daha birçok filmde özgün mimikleri ve canlandırdığı tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularıdan biri oldu.
2000 YILINDA VEFAT ETTİ
1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda yayınlanmaya başlayan sanatçının Gül Sunal ile 1974'te yaptığı evlilikten Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu.
Uçak fobisi olan ve hayatında hiç uçağa binmeyen Sunal, "Balalayka" filminin 3 Temmuz 2000'de yapılacak çekimlerine katılmak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta henüz 55 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
KEMAL SUNAL MÜZESİ AÇILDI
Öte yandan tüm Türkiye’nin kalbinde taht kuran Kemal Sunal'ın anısını yaşatmak için 2024 yılında İstanbul'da Kadıköy Göztepe'de Kemal Sunal Müzesi açıldı. Müzede, Kemal Sunal’ın yer aldığı fotoğraflar, usta sanatçının kişisel eşyaları, filmlerine ait afişleri, filmlerin kıyafetleri, balmumu heykeller yer alıyor.