Kemal Sunal'sız geçen 26 yıl. "Böyle iyiydik niye acele ettin?"

1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda yayınlanmaya başlayan sanatçının Gül Sunal ile 1974'te yaptığı evlilikten Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu.

Uçak fobisi olan ve hayatında hiç uçağa binmeyen Sunal, "Balalayka" filminin 3 Temmuz 2000'de yapılacak çekimlerine katılmak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta henüz 55 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

KEMAL SUNAL MÜZESİ AÇILDI

Öte yandan tüm Türkiye’nin kalbinde taht kuran Kemal Sunal'ın anısını yaşatmak için 2024 yılında İstanbul'da Kadıköy Göztepe'de Kemal Sunal Müzesi açıldı. Müzede, Kemal Sunal’ın yer aldığı fotoğraflar, usta sanatçının kişisel eşyaları, filmlerine ait afişleri, filmlerin kıyafetleri, balmumu heykeller yer alıyor.