Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal COP31'de. "Gelecek nesiller için bu dünya bize emanet"
13.11.2026 15:38
Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 Zirvesi, ünlü isimleri bir araya getirdi. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu da COP31'e katılarak alanları gezdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.
Antalya COP31 alanındaki Green Zone'daki Togg Pavilyonu'nu ziyaret eden İmirzalıoğlu ve Kobal çifti, daha sonra iklim kriziyle mücadelede sanatın gücünü ortaya koyan COPArt sergisini gezerek, eserleri inceledi.
"ALINAN KARARLAR SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞMELİ"
İmirzalıoğlu, COP31'de dünya liderlerinin aldığı kararların büyük önem taşıdığını ancak verilen sözlerin ve varılan anlaşmaların uygulanmasının daha da önemli olduğunu belirtti. İklim kriziyle mücadele kapsamında bugüne kadar birçok önlem ve planlamanın gündeme geldiğini anlatan İmirzalıoğlu, "Daha önce çevreyle ve iklim kriziyle ilgili her şey konuşuldu. Önlemler, planlamalar yapıldı fakat özellikle gelişmiş ülkeler tarafından bu planlamaların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor" dedi.
Dünyayı en fazla gelişmiş ülkelerin kirlettiğini dile getiren İmirzalıoğlu, gelecek nesiller ve çocuklar için alınan kararların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
İmirzalıoğlu, Türkiye'nin böylesine büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının önemine işaret ederek, yaklaşık 200 ülkeden temsilcinin Antalya'da bir araya gelmesinin ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ortak kararlar almasının son derece değerli olduğunu ifade etti.
"DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARA TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"
Oyuncu Sinem Kobal ise Türkiye'nin dünya liderlerini iklim değişikliği gibi önemli bir mesele etrafında buluşturmasından gurur duyduğunu söyledi. COP31'in gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kobal, "Gelecek nesiller için bu dünya bize emanet. Daha doğmamış çocuklara, gelecek nesillere bir borcumuz var. Onlara bu haliyle, hatta bundan daha iyi haliyle temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda hepimize görev düşüyor" diye konuştu.