Kevin Spacey setlere dönüyor. Melodies in the Forest filminde başrol oynayacak
05.05.2026 14:49
NTV - Haber Merkezi
Kariyeri boyunca birçok projede boy gösteren ve son yıllarda hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla gündemden düşmeyen Kevin Spacey'nin yeni filmi belli oldu.
"Olağan Şüpheliler", "Amerikan Güzeli" ve "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Kevin Spacey, son yıllarda birçok taciz suçlamasıyla gündeme geldi.
Son olarak üç erkek tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Spacey'nin geçtiğimiz aylarda davacılarla uzlaştığı ortaya çıktı. Böylece hakkındaki son davadan da kurtulan Oscar ödüllü aktör, bu kez kariyeri ile gündeme geldi. Spacey'nin beyaz perdeye geri döneceği açıklandı.
BAŞROLDE YER ALACAK
66 yaşındaki Kevin Spacey'nin “Melodies in the Forest” adlı İkinci Dünya Savaşı dramasında başrolü üstleneceği ortaya çıktı.
Filmde başrol oynayacak olan Kevin Spacey, savaş zamanından kalma geçmişi yeniden gün yüzüne çıkan, 85 yaşında dünyaca ünlü bir orkestra şefi olan Petr Novotni rolüne hayat verecek.
Roberto Lippolis tarafından yazıp yönetilen filmde; John Savage, Vincent Spano, Antonella Salvucci, Andrea Bruschi, Danny Kamensky, Riccardo Campione, Casper Kellndorfer ve Enzo Storico gibi isimler yer alıyor.
“Melodies in the Forest” filminin çekimlerinin Ekim 2026'da İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nde başlaması planlanıyor.
Cannes Film Festivali'nde tanıtımı yapılacak projenin haklarını satın alan yapım şirketinden Michael Cowan, filmi; "belgelenmiş tarihe dayanan olağanüstü bir öykü" diye tanımladı.
"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA EVSİZİM"
"Melodies in the Forest", Spacey'nin 2017'den beri yer aldığı az sayıdaki projeden biri olacak. Çünkü ünlü oyuncu, 2017 yılından bu yana bir düzineden fazla kişi tarafından cinsel tacizle suçlandı.
Hakkındaki davalar nedeniyle uzun yıllar büyük yapımlarda yer bulamayan Spacey, suçlamalardan beraat etse de yaşadığı mali çöküşü geçen sene şu sözlerle anlatmıştı:
"Artık otellerde yaşıyorum, Airbnb’lerde kalıyorum. Nerede iş varsa oraya gidiyorum. Kelimenin tam anlamıyla evsizim."
Baltimore’daki evinin mali sıkıntılar nedeniyle açık artırmayla satıldığını belirten ünlü isim, "Son yedi yılın maliyeti astronomik oldu. Çok az kazandım ama sürekli harcama yaptım" ifadelerini kullanmıştı.