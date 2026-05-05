Kevin Spacey setlere dönüyor. Melodies in the Forest filminde başrol oynayacak

"Olağan Şüpheliler", "Amerikan Güzeli" ve "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Kevin Spacey , son yıllarda birçok taciz suçlamasıyla gündeme geldi.

Son olarak üç erkek tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Spacey'nin geçtiğimiz aylarda davacılarla uzlaştığı ortaya çıktı. Böylece hakkındaki son davadan da kurtulan Oscar ödüllü aktör, bu kez kariyeri ile gündeme geldi. Spacey'nin beyaz perdeye geri döneceği açıklandı.