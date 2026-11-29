Zekerya köyü sakinlerinden 25 yıllık arıcı Ahmet Pehlivan, yeşil balın geçmişten bu yana bölgede görüldüğünü belirterek, "Bizim dedelerimiz, amcalarımız, bizden önceki kuşakta bu işi yapan arıcılarımız bu balı daha önce de görürdü ancak bal olarak değerlendirmezlerdi. Çünkü bilindik ballardan koku, renk ve görünüş olarak tamamen farklıydı. Biz bunu tüketmezdik bile. Alışkın olduğumuz sarı ve kırmızı tonlarında ballarımız vardı. Ancak bu bal koyu yeşil, açık yeşil, çimen yeşili gibi farklı renklerde oluyordu. Bilmediğimiz için tüketmekten çekiniyorduk. O dönemlerde bu balın üretimi daha fazlaydı, kovanlarımızdan daha çok çıkardı" dedi.

Yeşil balın yapılan bilimsel analizlerin ardından gündeme geldiğini ifade eden Pehlivan, "2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Sevgi hocamızla bir konferansta karşılaştık. Kendisi bize farklı ballarımız varsa göndermemizi söyledi. Ben de yeşil renkte, bulanık görünümlü bir balımız olduğunu söyledim. Tahlil etmek için göndermemizi istedi. Hocamız yaptığı analizlerin ardından kaliteli ve ender rastlanan bir bal olduğunu söyledi. Biz de artık bu balı tüketmeye başladık. Daha önce de vardı ancak bilmediğimiz için tüketmekten çekiniyorduk" diye konuştu.