Kimin yaptırdığı bilinmiyor. 5 asırlık hikayesiyle ayakta

Türbenin kim tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı kesin olarak bilinmiyor. Mimari özelliklerinden hareketle yapının en erken 15’inci yüzyıl Osmanlı Dönemi'nde inşa edilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Selçuklu türbelerini andıran yapı, altıgen plan üzerine inşa edildi. Kesme ve moloz taş ile tuğlanın kullanıldığı türbenin üzeri, içten dilimli sivri kubbe, dıştan kiremitle kaplı piramidal külahla örtülü.