Kırmızı altında festival zamanı
02.11.2026 05:44
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'da bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Safran Festivali başladı.
Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya rengini ve aromasını veren, yemek ve tatlıların yanı sıra kozmetik sanayisinde de kullanılan safranda zorlu hasat mesaisi devam ediyor.
Kilosu 800 bin TL’den satıldığı için "Kırmızı Altın" olarak adlandırılan bitkiden adını alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Safran Festivali başladı.
Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Babasultan Mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi. Burada konuklara cinci macunu ve zerde ikram edildi.
Gayza köyü Safranova sahasındaki etkinliklerle devam eden programda konuşan Vali Oktay Çağatay, Safranbolu'nun dünyanın ve Türkiye'nin en kıymetli markalarından biri olduğunu söyledi.
Karabük'te yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin ağırlandığını ve bu kişilerin büyük bir kısmının Safranbolu'da misafir edildiğini belirten Çağatay, şöyle konuştu: “İlçemizin en güzel zenginliklerinden biri Safranbolu safranı. Arkadaşlarımızın büyük emekleriyle artık Avrupa'dan da tescilini almış bu ürünümüz, ülkemizin gururu olacak bir değerdir. Belediyemiz bu yılki festivalin uluslararası bir kimlik kazanması anlamında çaba sarf etti, çok güzel oldu.”
Belediye Başkanı Elif Köse ise safranın kentin tarihi, kültürü ve üretimi açısından eşsiz bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Dünyada safran çiftlikleri olan varlıklı yerleşimler bulunsa da Safranbolu dünyada kent ölçeğinde adını doğrudan safrandan alan ve bu tarihi kimliği bir üretim kültürüyle bugüne taşıyan benzersiz dünya miraslarından biridir. Bugüne kadar 9 kez başarıyla gerçekleştirdiğimiz festivalimizi, bu yıl 10. yılında yepyeni bir vizyonla tam anlamıyla uluslararası bir kimliğe ve bilimsel bir zemine taşıyoruz."
Konuşmaların ardından Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) şefleri tarafından "Safranın Bereketi: Bir Kazan, Bin Sofra" etkinliği kapsamında "Türkiye'nin en büyük safranlı pilavı" olduğu belirtilen, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 6 bin kişilik pilav hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.
Konuk şefler, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla safran hasadının yapıldığı program, müzik dinletisi, lokum kazanının kaynatılması ve çocuk etkinlikleriyle sürdü.
Safran hasadı, söyleşi, yemek yarışmaları gibi etkinliklerin yapılacağı festival, 4 Kasım'da sona erecek.