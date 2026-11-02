Kırmızı altında festival zamanı

Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya rengini ve aromasını veren, yemek ve tatlıların yanı sıra kozmetik sanayisinde de kullanılan safranda zorlu hasat mesaisi devam ediyor.

Kilosu 800 bin TL’den satıldığı için "Kırmızı Altın" olarak adlandırılan bitkiden adını alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Safran Festivali başladı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Babasultan Mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi. Burada konuklara cinci macunu ve zerde ikram edildi.