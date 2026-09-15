Kırmızı halıda şıklık yarışı. Emmy Ödülleri'ne kombinleriyle damga vurdular
15.09.2026 09:30
Bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Geceye sadece ödül alan yapımlar değil, yıldız isimler de kıyafetleriyle damga vurdu. Metalik tonların yükselişi dikkat çekti.
Televizyon dünyasının yıldızları, dün akşam Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen 78'inci Emmy Ödülleri Töreni'nde bir araya geldi. Geceye The Pitt ve Widow's Bay dizileri aldıkları ödüllerle damga vururken, ünlü isimler de kırmızı halı stilleriyle dikkat çekti.
Zendaya, Selena Gomez , Mariska Hargitay ve Nicole Kidman stilleriyle törende öne çıkarken, metalik tonların trend olması gözden kaçmadı.
Kısa bir süre önce saçlarını kısacık kestiren Zendaya, gümüş rengi Prada elbisesiyle tam not alırken, Selena Gomez ise altın rengi Louis Vuitton elbisesi ve mücevherleriyle dikkat çekti. Törenin sunuculuğunu üstlenen Mariska Hargitay de Kırmızı payetli elbisesiyle öne çıktı.
Pluribus dizisinin yıldızı Rhea Seehorn, kırmızı drape detaylı bir elbise tercih ederken, Nicole Kidman da göğsünde beyz tüy detayı bulunan midi Chanel elbisesiyle göz kamaştırdı.
Friends dizisinin yıldızı Lisa Kudrow siyahlara bürünürken, aynı gecede iki başrol oyuncusu ödülü kazanan Matthew Rhys da şıklığıyla dikkat çekti.
28 yaşındaki Elle Fanning, ışıltılı akuamarin rengi Ralph Lauren elbisesiyle çok beğenildi. Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, leylak rengi bir elbise tercih ederken, Florence Pugh da aynı tonlarda Vivienne Westwood imzalı bir elbise giydi.
John Hamm ve hamile eşi Anna Osceola da törende boy gösterdi. Anne olmaya hazırlanan Osceola, siyah beyaz çizgili bir elbise tercih etti. Big Bang Theory dizisiyle tanınan Kaley Cuoco ise toz pembe elbisesiyle dikkat çekti. Oyuncu, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.