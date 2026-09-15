Kırmızı halıda şıklık yarışı. Emmy Ödülleri'ne kombinleriyle damga vurdular

John Hamm ve hamile eşi Anna Osceola da törende boy gösterdi. Anne olmaya hazırlanan Osceola, siyah beyaz çizgili bir elbise tercih etti. Big Bang Theory dizisiyle tanınan Kaley Cuoco ise toz pembe elbisesiyle dikkat çekti. Oyuncu, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.