Kışın habercisi çiçek açtı. Yaylalardan dönüş başladı

Vargit çiçeklerinin bölgedeki en temel takvim olduğunu söyleyen Yılmaz, "Şu anda Gümüşhane'ye bağlı Çorak köyünün Sarıtaş Yaylası'ndayız. Burada bahar aylarında çiğdem çiçekleri açar. Genelde tabii bahar ayında açar ama bu yıl sonbaharda da açtı. Bu bizim halk dilinde 'Artık yaylaları terk et' demektir. Yani yaylalardan yavaş yavaş toparlanıp gitmemiz gerekiyor, çünkü bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır" dedi.

Yılmaz, sözlerine “Bu yaylamızın bildiğim kadarıyla 200 ile 400 yıl arasında bir geçmişi vardır. Sadece yılda 4 ay ya da azami 5 ay yaşanır. Ondan sonra da bir daha ki yıla kadar buralar terk edilir. Mayıs ortası gibi gelinir, kasım başı olmadan da bu yayla terk edilir. Çok güzel bir yayladır. Gümüşhane'nin bizim bildiğimiz 104 yaylasından bir tanesidir” diye devam etti.