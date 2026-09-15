Kitap okuyana para ödülü verilecek. Hedef ekran bağımlılığını azaltmak

Programın katılımcıları zengin etmesi ise mümkün görünmüyor. En az 15 dakika süren bir okuma seansı karşılığında 20 sanal para kazanılıyor. Bir Singapur doları (0,8 ABD doları) alabilmek için bin sanal para toplamak gerekiyor.

Sistem günde yalnızca bir okuma seansını kabul ediyor. Dolayısıyla bir kişinin 1 Singapur doları kazanabilmesi için en az 50 farklı günde okuma yapması gerekiyor.

Okuma alışkanlıkları üzerine çalışan Loh Chin Ee, 15 dakikanın düzenli okurlar için kısa görünebileceğini ancak alışkanlık kazandırmak açısından uygun bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

Ee, insanların ekranlarda hala çok sayıda kelime okuduğunu ancak uzun süre odaklanmayı ve metne bağlı kalmayı gerektiren ''derin okuma'' deneyiminin giderek azaldığını söyledi.