Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı: Nedeni belli oldu

Tatlıtuğ’un hesaplarını kapatmasının ardından, ünlü oyuncunun sosyal medyadan bir süre uzaklaşmak istediği ve “dijital detoks” yaptığı ileri sürülmüştü.

Kararın özel hayatı veya yeni projeleriyle bağlantılı olabileceği yönünde yorumlar da yapılmıştı.

Tatlıtuğ ise galada konuya ilişkin soruyu yanıtlayarak bu karara açıklık getirdi.

SOSYAL MEDYAYI NEDEN KAPATTI?

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını kapatmasının arkasında özel veya önemli bir neden bulunmadığını söyledi.

Tatlıtuğ, kararına ilişkin, ''Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikayeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum.'' ifadelerini kullandı.

Böylece oyuncu, sosyal medyadan çekilmesinin arkasında özel hayatı ya da kariyeriyle ilgili sıra dışı bir gelişme bulunduğu yönündeki iddialara da yanıt vermiş oldu.