Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı: Nedeni belli oldu
07.10.2026 22:33
Son Güncelleme: 07.10.2026 22:37
Milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ, merak edilen kararının nedenine açıklık getirdi.
Türk dizi ve sinema dünyasının en tanınan isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı dizinin galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yeni projesiyle ilgili soruları yanıtlayan Tatlıtuğ’a, bir süredir magazin gündeminde yer alan sosyal medya kararı da soruldu.
Tatlıtuğ, bir süre önce yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatmıştı. Oyuncunun X hesabını da kullanıma kapatması dikkat çekmiş, kararının nedeni hayranları tarafından merak edilmişti.
Herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medyadan çekilmesi üzerine farklı iddialar gündeme gelmişti.
Tatlıtuğ’un hesaplarını kapatmasının ardından, ünlü oyuncunun sosyal medyadan bir süre uzaklaşmak istediği ve “dijital detoks” yaptığı ileri sürülmüştü.
Kararın özel hayatı veya yeni projeleriyle bağlantılı olabileceği yönünde yorumlar da yapılmıştı.
Tatlıtuğ ise galada konuya ilişkin soruyu yanıtlayarak bu karara açıklık getirdi.
SOSYAL MEDYAYI NEDEN KAPATTI?
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını kapatmasının arkasında özel veya önemli bir neden bulunmadığını söyledi.
Tatlıtuğ, kararına ilişkin, ''Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikayeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum.'' ifadelerini kullandı.
Böylece oyuncu, sosyal medyadan çekilmesinin arkasında özel hayatı ya da kariyeriyle ilgili sıra dışı bir gelişme bulunduğu yönündeki iddialara da yanıt vermiş oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi adlı yapımla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Daha önce 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde “Sarı Saruhan” karakterini canlandıran Tatlıtuğ, yeni projede de aynı karakterle hikayeye dönüyor.
Bu kez sinema filmi yerine dizi formatında hazırlanan Organize İşler: Karun Hazinesi, toplam 8 bölümden oluşacak ve 16 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.