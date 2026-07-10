Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den bebek iddialarına yanıt
10.07.2026 09:59
Son Güncelleme: 10.07.2026 12:46
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in ikinci kez anne baba olacağı iddia edildi. Tatlıtuğ'dan çıkan haberler sonrası açıklama geldi.
Son olarak Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler: Karun Hazinesi”nde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Fransa'da dünyaevine girmişti.
2022'de de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürüyor.
BEBEK Mİ GELİYOR?
Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ailelerini büyütmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Hatta ikinci kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu da iddia edildi.
TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA
Tatlıtuğ çiftinden söz konusu iddialara yanıt geldi. Gazete Magazin'e konuşan 42 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, “Böyle bir durum söz konusu değildir. İddialar asılsızdır” ifadelerini kullandı.