Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den ikinci çocuk müjdesi. Cinsiyeti belli oldu
10.07.2026 09:59
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'den müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin ikinci kez anne baba olacağı ortaya çıktı.
Son olarak Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler: Karun Hazinesi”nde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Fransa'da dünyaevine girmişti.
2022'de de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürüyor.
Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden müjdeli haber geldi. Sabah'ın haberine göre; Tatlıtuğ çifti ailelerini büyütmeye hazırlanıyor.
İkinci kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftin bebeğinin cinsiyetinin de belli olduğu iddia edildi.
49 yaşındaki Başak Dizer'in 5 aylık hamile olduğu ve bu kez kız bebek beklediği öne sürüldü. Büyük mutluluk yaşadıkları ifade edilen Tatlıtuğ çiftinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.