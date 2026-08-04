Kıvanç Tatlıtuğ'dan ezber bozan proje. Ne film ne dizi bu kez lezzet yolculuğuna çıkıyor
04.08.2026 13:48
Uzun süredir gözlerden uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu. Yıldız ismin film ya da dizi ile değil bambaşka bir formatla hayranlarının karşısına çıkacağı öne sürüldü.
Son olarak Dönence adlı projede oynacağı iddialarıyla gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile vakit geçiren oyuncunun yeni projesiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Yemek yapmayı çok sevdiği ve profesyonel aşçılık eğitimleri aldığı bilinen Kıvanç Tatlıtuğ bu kez ezber bozacak. Mehmet Üstündağ “Gel Konuşalım” programında, Tatlıtuğ'un dijital platform için gezi ve gastronomi programı hazırladığını öne sürdü.
Proje kapsamında farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları ve kültürleri izleyiciyle buluşturacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un gezi rotasının belirlenme aşamasında olduğu ve çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığı da öne sürüldü.
Kıvanç Tatlıtuğ'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.