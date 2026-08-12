Kıvanç Tatlıtuğ'dan sosyal medya kararı. 5 milyon takipçisi şaştı kaldı
12.08.2026 10:54
Son Güncelleme: 12.08.2026 10:54
Kıvanç Tatlıtuğ, sürpriz kararıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, yaklaşık 5 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabını kapatarak hayranlarını şaşırttı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, son kararıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği ve Kurt Efe adında bir oğlu olan oyuncu, bu kez yeni bir projeyle değil sosyal medya kararıyla gündem oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattı. Tatlıtuğ'un bu kararı kendi mi aldığı yoksa bir siber saldırıya maruz kaldığı bilinmezken, oyuncunun sosyal medya atmosferinden uzaklaşmak istediği iddiaları da konuşuldu.
Oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
TATLITUĞ'DAN EZBER BOZAN PROJE
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda da yeni bir projeyle gündeme gelmişti.
Tatlıtuğ'un dijital platform için gezi ve gastronomi programı hazırladığı iddia edilmişti.
Proje kapsamında farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları ve kültürleri izleyiciyle buluşturacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un gezi rotasının belirlenme aşamasında olduğu ve çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığı öne sürülmüştü.