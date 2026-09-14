Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde iş kazası. Temizlikçi yoğun bakımda, avukatı açıklama yaptı
14.09.2026 11:03
Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde çatıya çıkan işçinin düşerek ağır yaralandığı ve ardından adli süreç başlatıldığı iddia edilmişti. Tatlıtuğ'un avukatı konuya ilişkin açıklama yaptı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un İstanbul Göktürk’te bulunan evinde 31 Ağustos’ta meydana gelen kazayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Tadilat çalışmalarının ardından temizlik yapmak için çatıya çıkan Türkmenistan uyruklu bir işçi, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralandı. İddiaya göre işçi yoğun bakımda tedavi altına alınırken Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
KIVANÇ TATLITUĞ'UN İZNİ VE BİLGİSİ OLMADAN GETİRİLDİ
Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Müvekkilimiz Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin bahçesinde 31 Ağustos tarihinde meydana gelen kazaya ilişkin kamuoyuna yansıyan yanlış haberler nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Müvekkilimiz ve ailesinin şehir dışında bulunduğu dönemde evinin bahçesindeki tadilat ve inşaat işleri Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütülmüştür. Çalışmaların 4. gününde firma yetkilisi, yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirmiştir. Firma yetkilisi bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtmiştir.”
“TEDAVİ SÜRECİ, HASTANE VE BAKIM MASRAFLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR”
Konuyla ilgili Tatlıtuğ özelinde yasa gereği bir soruşturmanın yürütülmediğini açıklayan Avukat, "Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi ve desteği halen devam etmektedir." dedi.
“SÖZ KONUSU OLAYA SEBEBİYET VERENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”
Avukat, firma yetkilisi Atilla A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına açıklarken söz konusu olaya sebebiyet verenler hakkında da ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını belirtti.