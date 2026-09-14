Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde iş kazası. Temizlikçi yoğun bakımda, avukatı açıklama yaptı

“TEDAVİ SÜRECİ, HASTANE VE BAKIM MASRAFLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR”

Konuyla ilgili Tatlıtuğ özelinde yasa gereği bir soruşturmanın yürütülmediğini açıklayan Avukat, "Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi ve desteği halen devam etmektedir." dedi.

“SÖZ KONUSU OLAYA SEBEBİYET VERENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”

Avukat, firma yetkilisi Atilla A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına açıklarken söz konusu olaya sebebiyet verenler hakkında da ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını belirtti.