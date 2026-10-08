Kıyasıya pazarlık. Dışarıdan bakanlar kavga var sanıyor

Kestanenin lezzetinin ve aromasının diğer kestanelere göre keskin olması nedeniyle tercih edilen Düzce kuzu kestanesinin alınması için de kıyasıya pazarlıklar yapılıyor.

Alıcılar ile satıcılar kendi belirledikleri fiyatlara ulaşmak yada ortasını bulmak için kavga edercesine pazarlık yapıyorlar.