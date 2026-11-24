Kızı Sezen'in vefatıyla sarsılan Atilla Taş torunlarıyla buluştu
24.11.2026 09:12
Yaklaşık 1 buçuk ay önce kızı Sezen Taş'ı toprağa veren Atilla Taş, zor günler geçiriyor. Evlat acısıyla sarsılan şarkıcı, kızının emaneti torunlarıyla bir araya geldi.
Şarkıcı Atilla Taş'ın İlkay Sarıköse ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
34 yaşında vefat eden, iki çocuk annesi Sezen Taş, 9 Ekim'de Mersin'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Daha önce kendisinin çok iyi bir baba olamadığını ama kızının çok iyi bir evlat olduğunu söyleyen Taş, evlat acısıyla yıkıldı.
TORUNLARIYLA YAN YANA
Kızı Sezen'in kaybı sonrası zor günler geçiren Atilla Taş, torunlarıyla buluştu.
Müzik dünyasına 1990'lı yıllarda giriş yapan ve "Ham Çökelek" şarkısıyla şöhreti yakalayan Taş, kızının emanetleri torunlarıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şarkıcı, torunlarıyla geçirdiği anlarda çekilen fotoğrafa “Doğum günün kutlu olsun canım kızım” notunu düştü. Taş'ın paylaşımına çok sayıda “Sabırlar diliyorum” yorumları yapıldı.
"EVLADIMDAN YADİGAR İKİ KUZUMLA İLGİLENMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ
Öte yandan Atilla Taş, kızının vefatı sonrası yaptığı açıklamada, zor günlerinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.
Kızından geriye kalan iki torunuyla ilgileneceğini belirten Taş, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
"Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun… İyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım."
OLAY NASIL OLDU?
Olay, 8 Ekim 2026 tarihinde sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi’ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düşmüştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin yaptığı kontrolde 34 yaşındaki Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırılmıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.