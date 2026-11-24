Öte yandan Atilla Taş , kızının vefatı sonrası yaptığı açıklamada, zor günlerinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Kızından geriye kalan iki torunuyla ilgileneceğini belirten Taş, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun… İyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım."