Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
15.06.2026 15:09
Son Güncelleme: 15.06.2026 15:37
Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren oyuncu Ece İrtem'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Oyuncu Ece İrtem'den acı haber geldi.
En son Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine can veren İrtem hayatını kaybetti.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İrtem sabah saatlerinde evinde ölü bulunurken ünlü oyuncunun dün doğum günü olduğu ve 35 yaşına bastığı öğrenildi.
İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Saat 12.00 sıralarında İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun, "İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz." dedi.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökkoyun, "Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum." açıklamasında bulundu.
ECE İRTEM KİMDİR?
İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.
Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.
Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.
HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.