Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ıydı. Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
16.06.2026 08:40
Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun cenaze törenine dair ayrıntılar belli oldu.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karateriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem'den acı haber geldi. İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde evinde ölü bulunan ünlü oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı.
"OLAY ANNESİ İLE BİRLİKTE OLDUĞU SIRADA GERÇEKLEŞMİŞTİR"
Saat 12.00 sıralarında İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun, "İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz" dedi.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökkoyun, "Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu.
MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ani vefatıyla başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğan Ece İrtem'i cansız bedenini annesinin bulduğu iddia edildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İrtem'in öğle saatlerinde hala uyanmadığını gören annesi, odasında kızının cansız bedenini bulduğunu ve sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
Ece İrtem'in cenazesi, detaylı otopsi işlemleri amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ünlü oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu.
Emekli savcı olan babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan İrtem'in cenazesi, bir plan değişikliği olmazsa 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
ECE İRTEM KİMDİR?
Ece İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.
Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.
İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.