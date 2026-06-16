Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ıydı. Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ani vefatıyla başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğan Ece İrtem'i cansız bedenini annesinin bulduğu iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İrtem'in öğle saatlerinde hala uyanmadığını gören annesi, odasında kızının cansız bedenini bulduğunu ve sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Ece İrtem'in cenazesi, detaylı otopsi işlemleri amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ünlü oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu.

Emekli savcı olan babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan İrtem'in cenazesi, bir plan değişikliği olmazsa 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.