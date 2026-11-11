Kleopatra güzelliğini süt banyosuna değil buna borçluymuş. İşte o besin

Fermantasyonun insanlık tarihinin en kadim gıda koruma ve biyoteknolojik yöntemlerinden biri olduğunu ifade eden Aydemir, "Yazılı tarihin en eski kayıtlarına göre turşunun kökeni, ilk olarak Mezopotamya ve İndus Vadisi'nde 4 bin yıl önce yabani salatalıkların tuzlanarak saklanmasıyla başlamıştır. Zamanla Çin'e, antik Roma'ya ve dünyaya yayılan bu yöntem, sadece bir saklama yöntemi değil, aynı zamanda besinlerin biyoyararlanımını artıran devrimsel bir süreçtir. Çünkü o dönemin fermantasyon ürünleri hücresel yaşlanmayı yavaşlatan güçlü antioksidanlar ve organik asitlerle dolu" dedi.

En değerli ve biyolojik olarak aktif turşunun doğru tuz oranına sahip geleneksel salamura yöntemiyle kurulduğunu belirten Aydemir, geleneksel laktik asit fermantasyonunun sağlıklı gerçekleşebilmesi ve zararlı bakterilerin baskılanıp, yararlı bakterilerin çoğalabilmesi için ideal kaya tuzu oranını da söyledi.

1 litre suya ortalama 30 ila 50 gram katkısız kaya tuzu kullanılması gerektiğini ifade eden Aydemir, "Kadim Türk turşuculuğunda ve otantik fermantasyonda dışarıdan sirke eklenmez. Ekşilik dışarıdan eklenen maddelerden değil, doğal laktik asitten gelir" dedi.