Kleopatra güzelliğini süt banyosuna değil buna borçluymuş. İşte o besin
11.11.2026 12:56
Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın güzellik sırrı süt banyosunda değil, sarayda düzenli olarak tüketilen ve kendisinin de diyetinden eksik etmediği bir besinde saklıymış.
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Gelenekten Bilime Turşu Kurma Atölyesi" programına katılan Prof. Dr. Fatma Hümeyra Aydemir, turşunun prebiyotik, probiyotik ve postbiyotik özellikleri bir arada barındıran sihirli bir üçlü olduğunu belirtti.
Aydemir, "Bu üçlü kalkanla biz o besini tükettiğimizde harika bir bağışıklık güçlendirici, bağırsak onarıcı ve genel fonksiyonlarımızı düzenleyen adeta bir nevi kudret ilacı almış oluruz" dedi.
Turşunun faydalarından bahseden Fatma Hümeyra Aydemir, tıbbi biyokimya verilerine göre bağırsak duvarının bütünlüğünü korumanın vücuttaki sistemik iltihaplanmayı baskıladığını ifade etti.
KLEOPATRA'NIN BİLİNMEYEN SIRRI: TURŞU
Fatma Hümeyra Aydemir, “İltihabi süreçlerin gerilemesi, gerekli besin maddelerinin hücresel düzeyde emilimini artırarak dokuların pürüzsüzleşmesine ve canlı bir görünüme kavuşmasına doğrudan imkan tanır. Antik dönem kaynakları ile günümüz tıp literatürü yan yana getirildiğinde bu bilimsel gerçek doğrulanmaktadır” dedi.
Aydemir “Nitekim efsanevi güzelliğiyle tarihe damga vuran Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın estetik sırrı, bilinenin aksine cildine uyguladığı süt banyolarından değil, sindirim sistemini destekleyen ve doku onarıcı niteliğe sahip fermente gıdaların, özellikle de turşunun düzenli tüketiminden kaynaklanmaktadır” dedi ve ekledi:
“Tarih boyunca liderlerin ve medeniyetlerin de gözdesi olan turşu, güzelliği ve ihtişamıyla bilinen Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın bile diyetinin vazgeçilmez bir parçasıydı. Tarihi kaynaklar ve efsaneler, Kleopatra'nın kusursuz cilt sağlığını ve zindeliğini diyetindeki bol fermente gıdalara ve turşuya borçlu olduğunu kaydetmektedir. Mısır sarayında günlük beslenme rutininin merkezine oturtulan bu antik fermantasyon alışkanlığı, köklü mutfak birikimimizin insan estetiği üzerindeki binlerce yıllık sarsılmaz etkisini gözler önüne sermektedir.”
"TURŞUNUN KÖKENİ MEZOPOTAMYA VE İNDUS VADİSİ'NE DAYANIR"
Fermantasyonun insanlık tarihinin en kadim gıda koruma ve biyoteknolojik yöntemlerinden biri olduğunu ifade eden Aydemir, "Yazılı tarihin en eski kayıtlarına göre turşunun kökeni, ilk olarak Mezopotamya ve İndus Vadisi'nde 4 bin yıl önce yabani salatalıkların tuzlanarak saklanmasıyla başlamıştır. Zamanla Çin'e, antik Roma'ya ve dünyaya yayılan bu yöntem, sadece bir saklama yöntemi değil, aynı zamanda besinlerin biyoyararlanımını artıran devrimsel bir süreçtir. Çünkü o dönemin fermantasyon ürünleri hücresel yaşlanmayı yavaşlatan güçlü antioksidanlar ve organik asitlerle dolu" dedi.
En değerli ve biyolojik olarak aktif turşunun doğru tuz oranına sahip geleneksel salamura yöntemiyle kurulduğunu belirten Aydemir, geleneksel laktik asit fermantasyonunun sağlıklı gerçekleşebilmesi ve zararlı bakterilerin baskılanıp, yararlı bakterilerin çoğalabilmesi için ideal kaya tuzu oranını da söyledi.
1 litre suya ortalama 30 ila 50 gram katkısız kaya tuzu kullanılması gerektiğini ifade eden Aydemir, "Kadim Türk turşuculuğunda ve otantik fermantasyonda dışarıdan sirke eklenmez. Ekşilik dışarıdan eklenen maddelerden değil, doğal laktik asitten gelir" dedi.
"GELENEKSEL TURŞU MİLYONLARCA CANLI PROBİYOTİK MİKROORGANİZMA BARINDIRIR"
Geleneksel turşunun canlı probiyotik yüküne ve bağırsak biyokimyasına etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Aydemir, “Turşuyu düzenli ve yeterli miktarda tüketmek, modern tıbbın ve beslenme biyokimyasının üzerinde durduğu bağırsak mikrobiyotası çeşitliliği için hayati önem taşır” diye konuştu.
İşlem görmemiş, canlı ve geleneksel yöntemle kurulmuş turşuların milyonlarca canlı probiyotik mikroorganizma barındırdığını belirten Aydemir, ”Bu canlı bakteriler ve onların ürettiği bütirat gibi kısa zincirli yağ asitleri, bağırsak bariyerini güçlendirerek sistemik enflamasyonu azaltır ve bağırsak ile beyin arasındaki iki yönlü iletişim ağını besler" ifadelerini kullandı.
Aydemir, "Günlük diyete eklenecek küçük porsiyonlar halinde sürdürülebilir fermente gıda tüketimi, bağırsak florasının çeşitliliğini artırarak metabolik sağlığı, bağışıklık sistemini ve hücresel direnci doğrudan desteklemektedir" dedi.