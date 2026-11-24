Kobra Murat oğluna kız istedi. Gelinine dolar yağdırdı, kolundaki bilezikler dikkat çekti
24.11.2026 13:34
Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, oğlunu evlendiriyor. Gösterişli tarzıyla bilinen şarkıcı, "prensesim" dediği müstakbel gelininin üzerine dolar saçtığı anları paylaştı.
Gösterişli yaşamı ve sahne tarzıyla dikkat çeken ve kamuoyunda Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Oğlu Yiğithan Divandiler'i evlendirmeye hazırlanan şarkıcı, kız istemeye gitti.
Oğlu evlilik yolunda ilk adımı atan Kobra Murat, isteme ve nişan töreni için gelin evine gitti. Eve girmeden dua eden ve genç çift için iyi dileklerde bulunan şarkıcı, kapıyı gümüş tokmakla çaldı.
"ALTINLARA BASACAKSIN BABAM"
Müstakbel gelinini kanatsız melek, Allah'ın nuru, başımın tacı, prensesim diye seslenen Kobra Murat, cebinden çıkardığı bir tomar doları Melisa Karaboyacı'nın üzerine saçtı.
Kobra Murat, "Dolarlı yaşa babam, altınlara basacaksın babam, yazlıkların kışlıkların olacak. Paşa gibi kocayı kapmışsın" sözleriyle herkesi neşelendirdi.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kobra Murat, "Herkesin evladı sevdiği insanla ömrünü paylaşsın, mutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kobra Murat'ın müstakbel gelini Melisa Karaboyacı'nın kolundaki altın bilezikler ve boynundaki zincir de dikkat çekti.
SERVETİNİ BU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan bir düğünde yaptığı kobra dansı sebebiyle Kobra lakabını aldığını anlatan Kobra Murat, her fırsatta altını çok sevdiğini söylüyor.
Zaman zaman altın kaplama detaylarıyla dikkat çeken eviyle de gündem olan şarkıcı, seneler önce katıldığı bir programda servetini şu sözlerle açıklamıştı:
“İki tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'Artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri.”