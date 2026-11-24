Öte yandan bir düğünde yaptığı kobra dansı sebebiyle Kobra lakabını aldığını anlatan Kobra Murat, her fırsatta altını çok sevdiğini söylüyor.

Zaman zaman altın kaplama detaylarıyla dikkat çeken eviyle de gündem olan şarkıcı, seneler önce katıldığı bir programda servetini şu sözlerle açıklamıştı:

“İki tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'Artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri.”