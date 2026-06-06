Komedyen Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş sessiz sedasız evlendi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkisinden bahseden Kaya, Duygu Karabaş'ın gösterişi sevmediğini söylemişti. nasıl evlilik teklifi yaptığını da anlatmıştı.

Evlilik teklifini The Beverly Hills Hotel'de yaptığını da anlatan Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Frank Sinatra burada evlenme teklif etmiş dediler, ben de edeyim dedim. Zaten evlenmeye karar vermiştim, sürpriz falan sevmediğim için ansızın otelde kahvaltı ederken ettim.”

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Duygu Karabaş, dijital sanat ve özellikle portre çalışmalarıyla öne çıkan bir ressam olarak biliniyor. Üzerinde çalıştığı eserlerini "Duygusuz Portreler" adlı platform üzerinden sanatseverlerle buluşturan Karabaş, görsel sanatlara yönelik özgün tasarımlarıyla sanat dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.