Komedyen Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş sessiz sedasız evlendi
06.06.2026 08:25
Komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile Amerika'da evlendi. Nikahtan ilk kareleri Kaya, takipçileriyle paylaştı.
"Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya, bir süredir aşk yaşadığı reklamcı Duygu Karabaş geçtiğimiz nisan ayında nişanlandı.
Ünlü çift, İstanbul'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik için ilk adımı attı. Sınırlı katılımla düzenlenen nişan töreninde geleneksel kız isteme töreni de gerçekleşti.
Düğün yapmak istemediklerini söyleyen Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş'tan nişan töreninden birkaç ay sonra güzel haber geldi.
Kısa bir süre önce dil okulu için Amerika'ya giden 36 yaşındaki Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş'la Amerika'da dünyaevine girdi. Ünlü çift, New York'taki Türkevi'nde mutluluğa “Evet” dedi. Nikahı New York Başkonsolosu Ahmet Yazal kıyarken, çiftin nikah şahitliğini Hakkı Akdeniz yaptı.
"DÜN BÖYLE BİR ŞEY OLDU"
Sessiz sedasız dünyaevine giren çiftten Hasan Can Kaya, nikah pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü komedyenin ''Dün böyle bir şey oldu'' notuyla yayınladığı fotoğraflara çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Nikah töreninde Hasan Can Kaya, mavi tonlarında bir takım elbise tercih ederken, Karabaş'ın da kısa beyaz elbisesini duvak ve gelin çiçeğiyle tamamlaması dikkat çekti.
NASIL EVLİLİK TEKLİF ETTİĞİNİ ANLATMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkisinden bahseden Kaya, Duygu Karabaş'ın gösterişi sevmediğini söylemişti. nasıl evlilik teklifi yaptığını da anlatmıştı.
Evlilik teklifini The Beverly Hills Hotel'de yaptığını da anlatan Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Frank Sinatra burada evlenme teklif etmiş dediler, ben de edeyim dedim. Zaten evlenmeye karar vermiştim, sürpriz falan sevmediğim için ansızın otelde kahvaltı ederken ettim.”
DUYGU KARABAŞ KİMDİR?
Duygu Karabaş, dijital sanat ve özellikle portre çalışmalarıyla öne çıkan bir ressam olarak biliniyor. Üzerinde çalıştığı eserlerini "Duygusuz Portreler" adlı platform üzerinden sanatseverlerle buluşturan Karabaş, görsel sanatlara yönelik özgün tasarımlarıyla sanat dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.