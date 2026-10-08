Konserde merdivenden düşmüştü. Merve Özbey'in tedavisi bitti
08.10.2026 16:08
Afyonkarahisar'daki konseri sırasında merdivenden düşüp ayağını sakatlayan Merve Özbey, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Şarkıcı Merve Özbey, birkaç gün önce Afyonkarahisar'da hayranlarıyla buluşmuştu. Özbey, konserde mola verdiği anlarda sahneden inerken dengesini kaybetmiş ve merdivenden düşmüştü.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şarkıcının kolundan sakatlandığı sanılmış ancak problemin ayağında olduğu ortaya çıkmıştı.
KONSER SIRASINDA MERDİVENDEN DÜŞTÜ
İstanbul'a gelen ve tedavisi devam eden Özbey, ilk açıklamasında “Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım” demişti.
Uygulanan yoğun tedavi sonrası yeni bir paylaşım yapan Merve Özbey, sağlık durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendirdi.
"YOĞUN FİZİK TEDAVİYLE AYAKTAYIM"
İyi olduğunu söyleyen ve kendisine destek olan herkese teşekkür eden Merve Özbey, “Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı çok şükür. Yoğun fizik tedaviyle ayaktayım. Adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum” dedi.
İki çocuk annesi şarkıcı, sözlerine “Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti yani. Çok şükür bunu da atlattık. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Güzel mesajlarınız ve dualarınız için de ayrıca teşekkür ederim” diye devam etti.