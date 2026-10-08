Konserde merdivenden düşmüştü. Merve Özbey'in tedavisi bitti

İyi olduğunu söyleyen ve kendisine destek olan herkese teşekkür eden Merve Özbey, “Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı çok şükür. Yoğun fizik tedaviyle ayaktayım. Adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum” dedi.

İki çocuk annesi şarkıcı, sözlerine “Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti yani. Çok şükür bunu da atlattık. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Güzel mesajlarınız ve dualarınız için de ayrıca teşekkür ederim” diye devam etti.