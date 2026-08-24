Konserde seyirciyi azarlayan Bülent Ersoy'dan açıklama geldi. "Tir tir titreyerek sahneye çıktım"
24.08.2026 08:19
Son Güncelleme: 25.08.2026 11:22
Konserine geç başlamasına tepki gösteren bir kişiyi azarlayarak kovan Bülent Ersoy o anlara ilişkin bir açıklama yaptı.
"Diva" lakabıyla da bilinen şarkıcı Bülent Ersoy'un Kuşadası konserinde gergin anlar yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem olan anlara Ersoy'dan açıklama geldi.
Rahatsızlığı nedeniyle Kuşadası konserine geç başlayan Bülent Ersoy ile bir izleyicisi arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.
Konserin geç başlamasına "Saat kaç?" sorusuyla tepki gösteren bir kişiyi Ersoy, sert dille azarlamıştı. Yaşananlar, konser sırasında gerginliğe neden olmuştu.
"SAYGIDAN NE ANLARSIN, DEFOL GİT"
Ersoy, "Saat kaç?" diye soran seyirciye "Hasta hasta çıktım ben buraya. Saygıdan ne anlarsınız siz? Defol git." diye bağırmıştı.
Sağlık sorunları nedeniyle kendisini iyi hissetmediği söyleyen sanatçı, ayıp olmasın diye konserini gerçekleştirdiği itiraf etmişti.
"DİREKT BEN ÇIKMIYORUM DİYECEKSİN, OLACAK BİTECEK"
Seyircinin sözlerine çok sinirlenen Bülent Ersoy "İnsanlar gelmişler, ayıp olur diye çıktım. 'Saat kaç?' diyorsun, defol git. Lanet olsun ya. İyilik yaramaz, insanlık yaramaz. Direkt ben çıkmıyorum diyeceksin, olacak bitecek." diye tepki göstermişti.
ERSOY'DAN GERGİN ANLARA AÇIKLAMA GELDİ
Görüntülerin yayılmasının ardından Bülent Ersoy sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Sanatçı, konser öncesinde ciddi şekilde rahatsız olduğunu belirterek üç torba serum aldığını, dört doktor ve iki hemşirenin kendisiyle ilgilendiğini söyledi.
“TİR TİR TİTREYEREK SAHNEYE ÇIKTIM”
Ersoy açıklamasında, “Tir tir titreyerek sahneye çıktım. Sizler bilet almış, vefa göstermiş ve beni dinlemek için üç bin kişi gelmişken, o gece hayal kırıklığı yaşamamanız adına sağlığımı hiçe sayarak tüm riskleri göze aldım.” dedi.
“HADDİNİ BİLMEYENE HADDİNİ BİLDİRMEK DEĞİL MİDİR?”
Bülent Ersoy, kendisine tepki gösteren seyirciye verdiği cevabın arkasında olduğunu da açıkça ifade etti.
Ersoy, “Konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?” ifadelerini kullandı.