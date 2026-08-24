Konserde seyirciyi azarlayan Bülent Ersoy'dan açıklama geldi. "Tir tir titreyerek sahneye çıktım"

Görüntülerin yayılmasının ardından Bülent Ersoy sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Sanatçı, konser öncesinde ciddi şekilde rahatsız olduğunu belirterek üç torba serum aldığını, dört doktor ve iki hemşirenin kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

“TİR TİR TİTREYEREK SAHNEYE ÇIKTIM”

Ersoy açıklamasında, “Tir tir titreyerek sahneye çıktım. Sizler bilet almış, vefa göstermiş ve beni dinlemek için üç bin kişi gelmişken, o gece hayal kırıklığı yaşamamanız adına sağlığımı hiçe sayarak tüm riskleri göze aldım.” dedi.

“HADDİNİ BİLMEYENE HADDİNİ BİLDİRMEK DEĞİL MİDİR?”

Bülent Ersoy, kendisine tepki gösteren seyirciye verdiği cevabın arkasında olduğunu da açıkça ifade etti.

Ersoy, “Konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?” ifadelerini kullandı.