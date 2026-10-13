Kontrol için Çanakkale'ye gelmişti. Cem Yılmaz'dan ÇOMÜ paylaşımı

Daha sonra hastanenin Nükleer Tıp Merkezi'ne gelerek Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi işlemi yaptıran Yılmaz, 40 gün önce hastaneye ambulansla geldiğini hatırlattı ve “Ama iyi ki gelmişim. Tatsız, herkesin endişelendiği benim de olayın kahramanı olduğum bir kalp krizi geçirdim. Sağ olsunlar ne gerekiyorsa yaptılar. Hayata döndüm, mutluyum. Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Ercan Hocamızla ve Semra Hocam işin nükleer tarafında yardımcı oldu. Bugün kalbin durumu ne diye bakmaya geldim. Aleyna Tilki'den bir şarkıyla, 'Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen', tatlıya bağladık. İyi Allah’a şükür” dedi.

Zor bir şey atlattığını ve dikkat etmesi gerektiğini söyleyen 53 yaşındaki komedyen, sigarayı bıraktığını, ilaçlarını düzenli aldığını ve egzersiz yaptığını söyledi.

Yılmaz , sözlerine “İstanbul'da da peyder pey dışarı çıktığım zaman birileri de şöyle rahatsız olmuş; 'Yeter artık senin şu sağlık problemlerinden. Amcamın oğlu geçen açık kalp ameliyatı oldu geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü' diyorlar. Ben kurallara uymaya çalışıyorum, serserilik yapmıyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık” diye devam etti.