Kontrol için Çanakkale'ye gelmişti. Cem Yılmaz'dan ÇOMÜ paylaşımı
13.10.2026 14:07
29 Ağustos'ta kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde anjiyo olmuştu. Dün kontrol için Çanakkale'ye gelen Yılmaz, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anjiyo oldu.
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.
Operasyon sonrası iki gün hastanede kalan Yılmaz, taburcu olup İstanbul'a döndü. Sağlık durumu günden güne iyileşen komedyen, kontrol için tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesine geldi.
Hastane önünde çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ile bir araya geldi ve muayene oldu.
"ZOR BİR ŞEY ATLATTIĞIM İÇİN BİRAZ DİKKAT ETMEM LAZIM"
Daha sonra hastanenin Nükleer Tıp Merkezi'ne gelerek Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi işlemi yaptıran Yılmaz, 40 gün önce hastaneye ambulansla geldiğini hatırlattı ve “Ama iyi ki gelmişim. Tatsız, herkesin endişelendiği benim de olayın kahramanı olduğum bir kalp krizi geçirdim. Sağ olsunlar ne gerekiyorsa yaptılar. Hayata döndüm, mutluyum. Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Ercan Hocamızla ve Semra Hocam işin nükleer tarafında yardımcı oldu. Bugün kalbin durumu ne diye bakmaya geldim. Aleyna Tilki'den bir şarkıyla, 'Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen', tatlıya bağladık. İyi Allah’a şükür” dedi.
Zor bir şey atlattığını ve dikkat etmesi gerektiğini söyleyen 53 yaşındaki komedyen, sigarayı bıraktığını, ilaçlarını düzenli aldığını ve egzersiz yaptığını söyledi.
Yılmaz, sözlerine “İstanbul'da da peyder pey dışarı çıktığım zaman birileri de şöyle rahatsız olmuş; 'Yeter artık senin şu sağlık problemlerinden. Amcamın oğlu geçen açık kalp ameliyatı oldu geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü' diyorlar. Ben kurallara uymaya çalışıyorum, serserilik yapmıyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık” diye devam etti.
"ÇABUK OLALIM AŞKIM" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI
“Hastanemiz hem maddi hem manevi hastanem oldu” diyen Cem Yılmaz, "Üniversitemize ne faydam dokunursa elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu çocuksu bir vaat değil. Dişe dokunur bir faydam olacaksa her zaman hizmetinizdeyim" şeklinde konuştu.
Bugün de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi önünden geçerken video çeken Cem Yılmaz'ın paylaşımına eklediği Yıldız Tilbe'nin "Çabuk Olalım Aşkım" şarkısı ve kalp emojisi dikkatlerden kaçmadı.