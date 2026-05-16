Kriz kapıda. Süper El Nino geliyor, rekor sıcaklık bekleniyor

El Nino ve karşıtı La Nina, El Nino Güney Salınımı (ENSO) adı verilen doğal bir iklim olayının iki zıt hali. Genellikle tropikal doğu ve Büyük Okyanus'un orta kesimlerindeki yüzey sıcaklıklarıyla tanımlanıyorlar.

El Nino yaşanırken bu sular daha sıcak, La Nina sırasında ise daha soğuk oluyor.

Bu olaylar genellikle 2-7 yılda bir meydana geliyor, bazen daha süre uzasa da ortalama 9-12 ay sürüyor.

La Nina, Temmuz 2024'ten beri büyük ölçüde etkindi ancak yakın zamanda sona erdi. Bu, Pasifik'teki koşulların nötrlendiği anlamına geliyor.