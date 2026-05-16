Kriz kapıda. Süper El Nino geliyor, rekor sıcaklık bekleniyor
16.05.2026 16:30
El Nino hava olayının, sonbahar ve kış aylarında tarihin en güçlü seviyelerinden birine ulaşarak bir krize dönüşme ihtimali artıyor. Uzmanlar, "Süper El Nino" için uyarıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi bünyesindeki İklim Tahmin Merkezi, El Nino'nun zirve noktasına ulaştığında çok güçlü bir etki yaratma olasılığını yüzde 66 olarak açıkladı.
Pasifik Okyanusu'nun ekvator kuşağındaki su sıcaklıklarının ortalamanın 2 santigrat derece üzerine çıkmasıyla tetiklenen bu küresel iklim döngüsü, dünya genelinde rüzgar koridorlarını değiştirerek devasa bir zincirleme reaksiyona yol açıyor.
Uzmanlar, okyanusun derinliklerinde biriken büyük sıcak su kütlesinin yüzeye doğru hareketlendiğini ve bu durumun El Nino'nun kış aylarını da kapsayacak şekilde sürme ihtimalini yüzde 96'ya çıkardığını belirtiyor.
REKORLAR ALT ÜST OLABİLİR
Hızla güçlenen bu hava dalgası, küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha da keskinleştirerek küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasına neden olacak.
Benzer bir Süper El Nino dalgası en son 2015-2016 yıllarında dünyanın pek çok bölgesini kavurmuştu.
ASİMETRİK HAVA OLAYLARI KAPIDA
Süper El Nino'nun küresel çapta yaratacağı asimetrik hava olayları, bazı bölgelerde aşırı kuraklık ve orman yangınlarına yol açarken, bazı bölgeleri ise sel felaketleriyle karşı karşıya bırakacak.
Yaz aylarında Hindistan ve Güneydoğu Asya'da muson yağmurlarını azaltması beklenen bu hava dalgası, Karayıpler ve Güney Afrika'da ise şiddetli kuraklık tehlikesini büyütecek.
Akım, Kuzey Amerika'da daha ılıman bir kışa neden olacak, Atlantik'teki kasırga sezonunu baskılayacak.
Ancak Pasifik'teki fırtına hareketliliğini artırıp küresel tarım, su kaynakları ve enerji altyapıları üzerinde ciddi baskı kuracak.
EL NİNI VE LA NİNA NEDİR?
El Nino ve karşıtı La Nina, El Nino Güney Salınımı (ENSO) adı verilen doğal bir iklim olayının iki zıt hali. Genellikle tropikal doğu ve Büyük Okyanus'un orta kesimlerindeki yüzey sıcaklıklarıyla tanımlanıyorlar.
El Nino yaşanırken bu sular daha sıcak, La Nina sırasında ise daha soğuk oluyor.
Bu olaylar genellikle 2-7 yılda bir meydana geliyor, bazen daha süre uzasa da ortalama 9-12 ay sürüyor.
La Nina, Temmuz 2024'ten beri büyük ölçüde etkindi ancak yakın zamanda sona erdi. Bu, Pasifik'teki koşulların nötrlendiği anlamına geliyor.
El Nino'nun en bariz etkileri genellikle alışılmadık derecede sıcak Büyük Okyanus sularına en yakın yerlerde görülüyor.
Kuraklık ve orman yangınları burada büyük sorunlar olabiliyor.
Büyük Okyanus'un diğer tarafında, Peru ve Ekvador gibi Güney Amerika ülkelerinde ise çok daha yağışlı havalar görebilir ve bu da sellere yol açabiliyor.
Ancak El Nino'nun çok daha geniş kapsamlı etkileri de olabiliyor.
Hindistan'da daha zayıf bir muson mevsimi ve ABD'nin güneybatısında sel baskınlarına neden olan kış yağışlarıyla ilişkilendirilebiliyor.