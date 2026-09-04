Kruvaziyerde yolcu trafiği 12 ay devam edecek. Kış sezonunda 51 sefer, 150 bin yolcu hedefi

Türkiye’de kruvaziyer turizminin ana merkezi haline gelen İstanbul, uluslararası kruvaziyer şirketlerinin yeni sefer ve ana liman tercihleriyle öne çıkıyor. Uluslararası kruvaziyer şirketleri İstanbul’u yalnızca uğrak noktası değil, seferlerin başlayıp sona erdiği ana liman olarak tercih etmeye başladı.

MSC Cruises ile başlayan düzenli kış seferlerine AROYA Cruises’ın da katılmasıyla, 2026-2027 kış sezonunda Galataport İstanbul’dan 51 sefer gerçekleştirilmesi ve 150 bin yolcu ağırlanması hedefleniyor.

Türkiye limanlarında 2026’nın ilk yedi ayında toplam kruvaziyer yolcu hareketliliğinin 1 milyon 70 bin 481’e ulaşmasının ardından gelen yeni ana liman programları, sektördeki büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin önemli göstergelerinden biri oldu.

İstanbul ise 128 bin 908 ana liman kruvaziyer yolcusuyla yılın ilk yedi ayında Türkiye’de ilk sıraya yerleşti.