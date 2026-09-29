Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Müze ve örenyerlerinde çifte rekor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerinin 2025 yılında 34 milyon 836 bin ziyaretçiyi ağırladığını, elde edilen toplam gelirin ise 7 milyar 306 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Böylece 2025 yılı hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde bugüne kadarki en yüksek seviyenin kaydedildiği yıl oldu.

2024 yılında 32 milyon 547 bin 756 olan ziyaretçi sayısı, 2025’te 2 milyon 288 bin 251 kişi artarak 34 milyon 836 bin 7’ye yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Gelirdeki yükseliş ise daha güçlü oldu. 2024 yılında 5 milyar 438 milyon 244 bin 80 lira olan müze ve örenyeri geliri, 2025’te yaklaşık 1 milyar 867 milyon liralık artışla 7,3 milyar lirayı aştı. Yıllık gelir artışı yaklaşık yüzde 34,3 oldu.