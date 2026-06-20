Kültür Yolu Festivali heyecanı üçüncü kez Samsun'da

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Bugün artık bir dünya markası haline gelmiş Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7’nci durağı olan Samsun'dayız. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Samsun'da 9 gün boyunca 225 etkinliğimiz olacak. Tabii bu Türkiye Kültür Yolu Festivali her yıl büyüyerek, tüm ülkemizin, tüm illerimizin satına yayılarak büyümekte, gelişmekte. Bugün artık dünyanın en büyük festivallerinden birisi olmuş durumda. Bir dünya markası haline gelmiş durumda" dedi.

Alpaslan, "Tabii burada en önemli sorumluluğumuz olarak sanatçılarımızla insanımızın, vatandaşlarımızın kültür sanata ulaşımı anlamında çok önemli mecralarından bir tanesini oluşturmakta. Aynı zamanda o illerimizin sosyoekonomik düzeyine, ekonomisine çok önemli katkılar sağlamakta. Tabii burada gastronomi etkinlikleri de olduğu için şehrin gastronomisinin tanıtım anlamında da çok önemli bir fonksiyon icra etmekte. Yine şehirlerimizin turizm marka değerlerini yükseltmekte" ifadelerini kullandı.