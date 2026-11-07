Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Adana
07.11.2026 13:35
Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sonuncusu Adana’da başladı. Festival kapsamında 23 noktada 252 etkinlik düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl Adana’da üçüncü kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali başladı.
Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festival kapsamında Adana’nın yöresel lezzetlerinin geniş kitlelere tanıtılacağını belirterek, “Programımızda Adana'nın yöresel lezzetlerini ve köklü mutfak kültürünü gastronomi dünyasının farklı alanlarından değerli isimlerin katkılarıyla daha da geniş kitlelere tanıtacağız” dedi.
Yazgı, sözlerine "Festivalimizin şehirde oluşturduğu hareketliliğin yerel ekonomiye ve turizme de katkı sağlamasını çok önemsiyoruz. Şehir dışından gelen ziyaretçilerimizin otellerimizde konaklaması, restoranlarımızı ve yerel işletmelerimizi keşfetmesi festivalin şehir hayatıyla kurduğu etkileşimin de önemli bir parçasını oluşturuyor" diye devam etti.
"FESTİVALİ ANLAMLI KILAN, ŞEHİRLERİN KENDİ KİMLİKLERİDİR"
Festivali Adanalıların sahiplendiğine de dikkat çeken Yazgı, "Değerli Adanalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivallerini anlamlı kılan şehirlerimizin kendi kimlikleri ve değerleriyle bu büyük organizasyonun bir parçası olmasıdır. Adana'nın tarihi mirasını, sanat birikimini ve üretim gücünü geleceğe taşımanın yolu bu değerleri hep birlikte sahiplenmekten geçiyor. Adana'nın kültürünü, lezzetlerini ve yaşam enerjisini hep birlikte paylaşacağımız Türkiye Kültür Yolu Festivalinin şehrimize, ülkemize ve kültür sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
"FESTİVALLER BU ŞEHRE ÇOK YAKIŞIYOR"
Adana Valisi Mustafa Yavuz ise Adana’nın festivaller şehri olduğuna değinerek, “Mart ayında biz tiyatro festivali ile perdelerimizi açtık. Devamında az önce bakan yardımcımız da bahsetti, Nisan ayında Portakal Çiçeği Karnavalı ile hep birlikte sokaklarda o coşkuyu yaşadık. Arkasından Altın Koza Film Festivali'nin 33'üncüsü bu topraklarda düzenlendi. Arkasından aramızda bulunan şeflerle birlikte 9-11 Ekim'de Adana Lezzet Festivali'ni yaşadık” dedi.
“Aralarda irili ufaklı kahve festivali, çikolata festivali, tatlı festivali, artık onları saymıyorum. Evet, bu şehir gerçekten 12 ay festivaller şehri ve festivallerin bu şehirde vücut bulduğu bir haldeyiz” diyen Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:
“Zaten şu iklim ve bu havayı gördüğümüz zaman festivaller de bu şehre çok yakışıyor. Çünkü Adanalılar hayatı seviyor, heyecanı seviyor, bir araya gelmeyi, sevinci paylaşmayı seviyor.”
15 Kasım'a kadar sürecek olan festival kapsamında; Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz sahne alırken, birçok etkinlik düzenlenecek.
Festivalde ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Merkez Park'ta Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar" konseri müzikseverlerle buluşacak.
Adana Kültür Yolu Festivali'nde aralarında tescilli lezzetlerin de yer aldığı kente özgü tatlar da tanıtılacak.