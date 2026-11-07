Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Adana

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise Adana’nın festivaller şehri olduğuna değinerek, “Mart ayında biz tiyatro festivali ile perdelerimizi açtık. Devamında az önce bakan yardımcımız da bahsetti, Nisan ayında Portakal Çiçeği Karnavalı ile hep birlikte sokaklarda o coşkuyu yaşadık. Arkasından Altın Koza Film Festivali'nin 33'üncüsü bu topraklarda düzenlendi. Arkasından aramızda bulunan şeflerle birlikte 9-11 Ekim'de Adana Lezzet Festivali'ni yaşadık” dedi.

“Aralarda irili ufaklı kahve festivali, çikolata festivali, tatlı festivali, artık onları saymıyorum. Evet, bu şehir gerçekten 12 ay festivaller şehri ve festivallerin bu şehirde vücut bulduğu bir haldeyiz” diyen Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

“Zaten şu iklim ve bu havayı gördüğümüz zaman festivaller de bu şehre çok yakışıyor. Çünkü Adanalılar hayatı seviyor, heyecanı seviyor, bir araya gelmeyi, sevinci paylaşmayı seviyor.”