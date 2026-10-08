Fransa'da kuraklık tarımı vurdu. Çiftçiye 2 milyar euroluk kredi desteği
08.10.2026 15:42
Son Güncelleme: 08.10.2026 15:46
Fransa hükümeti, aşırı sıcak dalgaları ve kuraklığın ekili arazilere verdiği zararın ardından çiftçilere 2 milyar euroya kadar sıfır faizli kredi desteği sağlayacağını duyurdu.
Fransa Tarım Bakanlığı, bu yaz yaşanan rekor sıcak hava dalgaları ve kuraklığın ekili alanlar ile meralara verdiği zararın ardından çiftçilere 2 milyar euroya kadar sıfır faizli kredi sağlanacağını duyurdu.
Bugün yapılan açıklamada, üreticilerin yem, gübre ve diğer temel girdileri temin edebilmesi için devreye sokulan bu kredilerin faiz ödemelerini devletin üstleneceği kaydedildi.
Bazı bankaların kuraklıktan etkilenen çiftçilere yaklaşık yüzde 2,5 gibi indirimli oranlarla kredi vermeye başladığı, yeni düzenlemeyle kalan faiz yükünü hükümetin karşılayacağı aktarıldı.
KRAKLIĞIN YOL AÇTIĞI ZARAR EN AZ 10 MİLYAR EURO
Fransa'nın başlıca çiftçi sendikası FNSEA, üreticilerin en az 10 milyar euroluk üretim kaybına uğradığını bildirdi.
Reuters ajansının aktardığı sendika verilerine göre hayvancılık ve bitkisel üretim sektörleri en az 5'er milyar euro zarar gördü.
Geçen ay açıklama yapan Tarım Bakanı Annie Genevard, ülkede yaklaşık 30 bin ila 35 bin tarım işletmesinin mali darboğazda olduğunu belirtmişti.
Genevard, bütçe koşulları göz önüne alındığında tarıma ayrılan kaynakların büyük bir çaba gerektirdiğini vurgulayarak öncelikli hedefin acil durumu yönetmek olduğunu dile getirmişti.
YENİ KAYNAK ÖNCEKİ ACİL DESTEK PAKETİNİN ÜZERİNE EKLENDİ
Açıklanan 2 milyar euroluk faiz desteği, hükümetin geçen ay ilan ettiği yardım adımlarının devamı niteliğinde.
Hükümet, eylül ayında ürün, mera ve su kaynaklarındaki yıkımı hafifletmek amacıyla 1 milyar euronun üzerinde yardım planı açıklamıştı.
Bakan Genevard, söz konusu paketin yaklaşık yarısını oluşturan 520 milyon euronun hava koşullarının yol açtığı zararları karşılamak üzere hızlı ödemeler şeklinde aktarılacağını bildirmişti.
AFP ajansının aktardığı plan kapsamında tohum, fidan ve yem alımı için 235 milyon euroluk kurtarma fonunun yanı sıra arazi vergisi muafiyeti, sosyal güvenlik prim desteği ve akaryakıt sübvansiyonu da yer alıyor.
Maliye Bakanlığı, tarımsal gelir kaybının bu yıl Fransa'nın ekonomik büyümesinden 0,1 yüzde puan eksiltebileceğini tahmin ediyor.
Avrupa Birliği'nin en büyük tarım üreticisi olan ülkede yeni bir sıcak hava dalgası daha beklenirken, son dönemde hükümet 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bütçe açığını kontrol altında tutma arayışını sürdürüyor.