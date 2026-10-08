Fransa'da kuraklık tarımı vurdu. Çiftçiye 2 milyar euroluk kredi desteği

Fransa Tarım Bakanlığı, bu yaz yaşanan rekor sıcak hava dalgaları ve kuraklığın ekili alanlar ile meralara verdiği zararın ardından çiftçilere 2 milyar euroya kadar sıfır faizli kredi sağlanacağını duyurdu.

Bugün yapılan açıklamada, üreticilerin yem, gübre ve diğer temel girdileri temin edebilmesi için devreye sokulan bu kredilerin faiz ödemelerini devletin üstleneceği kaydedildi.

Bazı bankaların kuraklıktan etkilenen çiftçilere yaklaşık yüzde 2,5 gibi indirimli oranlarla kredi vermeye başladığı, yeni düzenlemeyle kalan faiz yükünü hükümetin karşılayacağı aktarıldı.