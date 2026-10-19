Kylie Jenner ilk kez podyumda. 50 milyon dolarlık rekor

Jenner podyuma tül mini etek, şeffaf topuklu ayakkabılar ve beyaz kanatlarla çıktı.

Kendisini izleyenler arasında annesi Kris Jenner, partneri Timothée Chalamet ve televizyon yıldızı Lisa Rinna da vardı.

Gece boyunca sahne alan kadın müzisyenler podyumdaki mevsim ve fantezi temalarını kostümleriyle tamamladı.

Megan Moroney pembe kanatlar ve ışıltılı bir gitarla şarkı söylerken, Tate McRae tül kanatlarıyla Gigi Hadid ile aynı podyumu paylaştı.

Gençlik koleksiyonu PINK bölümünde sahne alan müzik grubu KATSEYE, zincir ve korselerle "Pinky Up" adlı parçasını seslendirdi.

Megan Thee Stallion ise keskin metalik kanatlar ve gümüş rengi tasarımıyla "Body" şarkısını icra etti.

İlk kez 1995 yılında düzenlenen; geçmişte Londra, Paris, Şanghay ve Cannes gibi şehirlere taşınsa da merkezi New York olan Victoria's Secret defilesi , Los Angeles durağıyla nadir gerçekleşen bir rota değişikliğine imza attı.