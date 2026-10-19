Kylie Jenner ilk kez podyumda. 50 milyon dolarlık rekor
19.10.2026 09:06
Victoria's Secret, altı yıldır sergilemediği mücevher sutyeni Fantasy Bra geleneğini 50 milyon dolarlık rekor tasarımla podyuma geri taşıdı.
İç çamaşırı markası Victoria's Secret, podyum gösterisini Los Angeles'a taşıdığı gecede podyuma 50 milyon dolar değerinde, tamamen mücevherden oluşan bir sütyen çıkardı.
Markanın 2018 yılından bu yana ilk kez sergilediği Fantasy Bra adlı özel parça, podyumda ilk kez boy gösteren model ve girişimci Kylie Jenner tarafından taşındı.
Dört mevsim teması etrafında kurgulanan etkinlikte melek kanatları takan modeller; çiçek yaprakları, kar taneleri ve metalik görünümlerle yürüdü.
Gösterinin kreatif direktörü Adam Selman, Reuters'a yaptığı açıklamada konsepti ilkbahar, yaz, sonbahar ve araya eklenen iki ayrı kış bölümüyle planladıklarını, gençlere yönelik alt marka PINK için de ayrı bir ara geçiş tasarladıklarını söyledi.
KUMAŞSIZ TASARIM: 50 MİLYON DOLARLIK ALTIN VE PIRLANTA
Markanın geçmişte Claudia Schiffer, Heidi Klum ve Gisele Bündchen gibi isimlerle tanıttığı Fantasy Bra geleneği, bugüne kadarki en pahalı versiyonuyla geri döndü.
Önceki rekor, 2000 yılında Bündchen'in taşıdığı 15 milyon dolarlık tasarıma aitti; yeni parça ise bu bedeli yaklaşık 35 milyon dolar aştı.
Kuyumcu Jacob Arabo (Jacob & Co.) tarafından tasarlanan sütyende hiç kumaş kullanılmadı.
Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki gövde, yalnızca altın ve 4 bin 410 adet doğal pırlantadan meydana geliyor.
Merkezinde 75,54 karatlık parlak sarı bir pırlantanın yer aldığı tasarım, yedi farklı kesim tekniğiyle hazırlandı.
Vogue dergisine konuşan Arabo, 15 ustanın 1000 saati aşkın çalışmasıyla tamamlanan parça için 29 yaşındaki Jenner'ın birebir vücut ölçülerinin alındığını, asıl zorluğun hareket kabiliyeti ile konforu sağlamak olduğunu kaydetti.
Kreatif direktör Selman ise geçen yılki şovun ardından gelen yoğun seyirci talebine dikkat çekti.
Selman, Jenner tercihini "Kylie modanın, televizyonun ve tek bir alanın ötesine geçen, kendi kültürünü yaratmış büyük bir güç" sözleriyle açıkladı.
PODYUMDA CANLI MÜZİK
Jenner podyuma tül mini etek, şeffaf topuklu ayakkabılar ve beyaz kanatlarla çıktı.
Kendisini izleyenler arasında annesi Kris Jenner, partneri Timothée Chalamet ve televizyon yıldızı Lisa Rinna da vardı.
Gece boyunca sahne alan kadın müzisyenler podyumdaki mevsim ve fantezi temalarını kostümleriyle tamamladı.
Megan Moroney pembe kanatlar ve ışıltılı bir gitarla şarkı söylerken, Tate McRae tül kanatlarıyla Gigi Hadid ile aynı podyumu paylaştı.
Gençlik koleksiyonu PINK bölümünde sahne alan müzik grubu KATSEYE, zincir ve korselerle "Pinky Up" adlı parçasını seslendirdi.
Megan Thee Stallion ise keskin metalik kanatlar ve gümüş rengi tasarımıyla "Body" şarkısını icra etti.
İlk kez 1995 yılında düzenlenen; geçmişte Londra, Paris, Şanghay ve Cannes gibi şehirlere taşınsa da merkezi New York olan Victoria's Secret defilesi, Los Angeles durağıyla nadir gerçekleşen bir rota değişikliğine imza attı.