Kylie Minogue yıllar sonra ilk kez açıkladı. "Kanserle ikinci kez gizlice mücadele ettim"

2023'te piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Padam Padam adlı şarkısının başarısından sonra bile hastalığını kamuoyuna duyurmak için doğru zamanı bulmakta zorlandığını söyledi.

“Bunu dünyaya anlatmak zorunda hissetmiyorum kendimi, aslında o zamanlar anlatamıyordum da çünkü adeta bir kabuk gibiydim" diyen ünlü şarkıcı, o günleri şöyle anlattı:

“Bir noktada evden çıkmak bile istemiyordum. Padam Padam bana birçok kapı açtı ama içten içe kanserin hayatımdaki geçici bir olay olmadığını biliyordum. Ve gerçekten de olanları anlatmak ve bu durumu geride bırakmak istiyordum. Röportajlara katıldım ve her fırsatta 'şimdi tam zamanı' diye düşündüm ama kendime sakladım.”

Hastalığını paylaşmamayı tercih ettiğini ifade eden ünlü şarkıcı, "Bu belgeseli yapmak, hayatımın birçok önemli anına geri dönüp bakmamı sağladı ve bu da onlardan biriydi" ifadelerini kullandı.