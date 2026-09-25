Laboratuvara girdi, mineral şampiyonu çıktı. Erzurum'un geleneksel lezzeti

Uzmanlar, Erzurum mutfağına ait coğrafi işaretli tatlıların genel olarak yüksek enerji, karbonhidrat, şeker ve yağ içerdiğini, ancak bazılarının lif, vitamin ve mineral yönünden oldukça besleyici özellikler taşıdığını belirtti. Elde edilen sonuçların halk sağlığı ve toplumun beslenme alışkanlıkları açısından kritik olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yerel üretim yöntemlerinin ve mutfak kültürünün korunmasının gastronomik sürdürülebilirlik için önemine değindi.

Açıklamada, bu eşsiz lezzetlerin hem sağlık kalitesini bozmaması hem de gelecek kuşaklara sürdürülebilir şekilde aktarılması için uygun porsiyon kontrolü sağlanarak tüketilmesi gerektiği tavsiye edildi.