Lady Gaga'nın hayali gerçekleşti. İlk kez anne oldu

Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan ve “Poker Face”, “Bad Romance”, “Alejandro” ve “Born This Way” gibi şarkılarıyla tanınan Lady Gaga bu kez kariyeriyle değil hayatında açtığı yeni bir sayfayla adından söz ettirdi.

Aradığı aşkı Michael Polansky'de bulan Gaga, nişanlandıklarını 2024 Paris Olimpiyatları sırasında duyurmuştu.