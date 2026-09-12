Lady Gaga'nın hayali gerçekleşti. İlk kez anne oldu
12.09.2026 09:20
Kendine has tarzı ve şarkılarının yanı sıra oyunculuğuyla da tanınan Lady Gaga, hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Şarkıcının ilk kez anne olduğu ortaya çıktı.
Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan ve “Poker Face”, “Bad Romance”, “Alejandro” ve “Born This Way” gibi şarkılarıyla tanınan Lady Gaga bu kez kariyeriyle değil hayatında açtığı yeni bir sayfayla adından söz ettirdi.
Aradığı aşkı Michael Polansky'de bulan Gaga, nişanlandıklarını 2024 Paris Olimpiyatları sırasında duyurmuştu.
İLK KEZ ANNE OLDU
2020'den bu yana İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten müjdeli haber geldi. Daha önceki röportajlarında anne olmak istediğinden bahseden 40 yaşındaki şarkıcı ilk bebeğini kucağına aldı.
Page Six’in haberine göre çift, Kuzey Kaliforniya’da bebekleriyle birlikte görüntülendi.
Bu haber Lady Gaga hayranlarını şaşırtırken, çift henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Bebeğin adı, cinsiyeti ve doğum tarihi de henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.
"UMARIM BİR SONRAKİ BAŞROLÜM ANNELİK OLUR"
Öte yandan 2025'te Stephen Colbert'in sunduğu The Late Show programına konuk olan Lady Gaga, gelecek planlarından bahsederken, “Birçok şey yapmak istiyorum. Ama asıl istediğim anne olmak. Umarım bir sonraki başrolüm bu olur” demişti.