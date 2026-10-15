Levent İnanır dayısı Kadir İnanır'ın servetiyle ilgili konuştu. "O vasiyete inanmıyorum"

Kadir İnanır 'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, konuyla alakalı "Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi" programında yeni açıklamalar yaptı.

Dayısının 5 milyar dolar civarı bir birikimi olduğunu iddia eden Levent İnanır, hastalık sürecindeki hastane masraflarının bunun yanında çok küçük kaldığını söyledi.

Kadir İnanır 'ın ailesine çok bağlı biri olduğunu belirten İnanır, oyuncunun tam bir güven ortamı bulamadığı için evlenmediğini öne sürdü.