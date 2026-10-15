Levent İnanır dayısı Kadir İnanır'ın servetiyle ilgili konuştu. "O vasiyete inanmıyorum"
15.10.2026 14:30
Oyuncu Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili konuştu. İnanır'ın arşivinin kendisinde olduğunu söyleyen İnanır, "İrade sorunu vardı" sözlerine de açıklık getirdi.
Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan Yeşilçam'ın selvi boylu jönü Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. 77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu vasiyetiyle gündemden düşmüyor.
Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması sebebiyle 17 Aralık'a ertelenince tartışma büyüdü. Duruşma sonrası dayısının irade sorunu olduğunu söyleyen Leven İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.
Bunun ardından 28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı.
YEĞENİNDEN "5 MİLYON DOLAR BİRİKİMİ VARDI" İDDİASI
Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, konuyla alakalı "Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi" programında yeni açıklamalar yaptı.
Dayısının 5 milyar dolar civarı bir birikimi olduğunu iddia eden Levent İnanır, hastalık sürecindeki hastane masraflarının bunun yanında çok küçük kaldığını söyledi.
Kadir İnanır'ın ailesine çok bağlı biri olduğunu belirten İnanır, oyuncunun tam bir güven ortamı bulamadığı için evlenmediğini öne sürdü.
"SAĞLIKLI BİR VASİYET DEĞİL"
Levent İnanır, Kadir İnanır'ın açıklanan vasiyetiyle alakalı da şu sözleri söyledi:
“Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma ‘Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?’ diye sordum. Kadir dayım da ‘Vekaletim sende’ dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var.”
"İRADE SORUNU VARDI" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ
“Dayımın irade sorunu vardı” sözlerine de açıklık getiren Levent İnanır, “Bunu söylerken tıbbi bir şeyden bahsediyordum. Çünkü 2018'den beri çok fazla ilaç kullanıyordu, hastalığı kendisinde stres yaptığı için antidepresanlar da alıyordu" şeklinde konuştu.
İnanır, sözlerine “Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” diye devam etti.
"DAYIMA İYİ BAKILMADI"
Merhum oyuncunun 20 senelik hayat arkadaşı Jülide Kural için gereken her şeyi yaptığını söyleyen Levent İnanır, dayısının ölümünde ihmal olduğunu düşündüğünü de ifade etti.
Levent İnanır, “Kadir dayıma iyi bakılmadı. 2025'te hastanedeki tedavisi sırasında yürürken, eve gittikten sonra zatürre oldu. Evde kim varsa bu konuda ihmali olduğunu düşünüyorum” iddiasında bulundu.
Kadir İnanır'ın arşivlerinin kendisinde olduğunu belirten Levent İnanır; tüm bunlar, dayısının ödülleri ve saatleriyle giriş ücreti cüzzi bir müze açmak, hatta geliriyle de kız çocuklarını okutmak istediğini söyledi.
"BEN ACIMI YAŞIYORUM"
Öte yandan haftalar önce vasiyet konusunda konuşmak istemediğini dile getiren Jülide Kural da “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu” demişti.
Merhum oyuncunun bir vasiyet hazırladığını ve buna saygı duyulması gerektiğini belirten Kural, "Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” derken, İnanır'ın mezarını da kendisinin yaptırdığını da açıklamıştı.