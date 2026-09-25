Levent İnanır'dan Jülide Kural'a miras baskısı. "İhtiyaç sahibi yeğenleri var"

Bunun ardından Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı. Oyuncunun 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyette; usta sanatçının üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı açıklandı.

Hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktığı öğrenilen İnanır'ın mirasçılarından da vasiyetine uymalarını istediği söylendi.