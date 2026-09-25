Levent İnanır'dan Jülide Kural'a miras baskısı. "İhtiyaç sahibi yeğenleri var"
25.09.2026 08:53
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır sanatçının mirasını tartışma konusu yapmaya devam ediyor. Leven İnanır, mirası tek hak sahibi Jülide Kural'a da çağrıda bulundu.
“Tatar Ramazan”, “Dila Hanım”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Kara Gözlüm” başta olmak üzere kariyerine 180'den fazla film sığdıran Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. 77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu, günlerdir vasiyetiyle gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen vasiyetin okunması, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması sebebiyle 17 Aralık'a ertelenince tartışma alevlendi.
Duruşmanın ertelenmesi sonrası dayısının bir takım sorunları olduğunu ve yeğenlerine hiçbir şey bırakmadığını öne süren Levent İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
TÜM MİRASINI HAYAT ARKADAŞI KURAL'A BIRAKTI
Bunun ardından Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı. Oyuncunun 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyette; usta sanatçının üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı açıklandı.
Hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktığı öğrenilen İnanır'ın mirasçılarından da vasiyetine uymalarını istediği söylendi.
"VASİYETİ BİLİNÇLİ İMZALADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
28 yasal mirasçısı bulunan Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, yeni açıklamalar yaptı.
Show Haber'e konuşan İnanır, dayısının vasiyetini bilinçli bir şekilde imzalamadığını öne sürdü.
“NİKAHSIZ BİRİSİNE NİYE BIRAKIYOR?”
Vasiyet sürecinde neden iki şahit olduğunu ve niye oldu bittiye geldiğine dikkat çeken Levent İnanır, “Kadir Dayım'ın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez. Niye nikâh yapmadan her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu? Hakim hanımın açıklamasına bile müsaade etmeden onlar açıkladılar. Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyorum” dedi.
Vasiyetteki yer alan iki şahitten birinin avukat diğerinin de dayısının eski şoförü olduğunu belirten İnanır, onlarla görüşüleceğini söyledi ve ekledi:
“Biraz mantıklı düşünen bir insan, 2015'te yaptığı vasiyeti 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz.”
Levent İnanır, dayısının 2015'teki vasiyette Jülide Kural'a bir ev bıraktığını ancak 2022'de bu evi vermekten vazgeçtiğini ancak son vasiyetnamede de her şeyi ona bıraktığını iddia etti.
"DAYIM SANA GEREĞİNİ YAPTI, SEN DE YAKIŞANI YAP"
Kadir İnanır'ın en büyük arzusunun memleketi Fatsa'da bir okul yaptırmak olduğunu açıklayan Levent İnanır, "Geçen sene Kadir Dayım'la bu arsa mevzusunu, okul konularını konuşurken meğer 2022'de hazırlanan vasiyette her şeyi bırakmış. Yani burada şaibe yok mu?" sözleriyle dikkat çekti.
Jülide Kural ile dayısı Kadir İnanır'ın hastane sürecinde tartışmalar yaşadığını öne süren Levent İnanır, “Hastane çalışanları da gördü, Jülide Hanım dayımı incitmiştir. Evde yaşanılanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır elbet ama çok da yorgunluk vermiştir. Hukuk yoluna girmeden olur mu? Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz” dedi.
Konuyla ilgili sessiz kalan Jülide Kural'a çağrıda bulunan Levent İnanır, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap" dedi.