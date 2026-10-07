Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar'dan son nokta. "Kadir İnanır'ın mirası beni ilgilendirmiyor"

Oyuncu Neslihan Acar da eski eşi Levent İnanır 'ın bu sözlerine “Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir” diye tepki göstermişti.

Acar, sözlerine "İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…” diye devam etmişti.

Sonrasında da seneler önce şiddet gördükten sonra çekildiği iddia edilen fotoğrafla tehdit mesajları aldığını öne süren Neslihan Acar, "…Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim. Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın. Her fikrim, yorumum irademdir. Müsamerenizi ötede oynayın. Demirden korkan trene binmez” demiş ve Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.