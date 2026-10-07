Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar'dan son nokta. "Kadir İnanır'ın mirası beni ilgilendirmiyor"
07.10.2026 11:18
Son Güncelleme: 07.10.2026 11:22
Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar sonrası eski eşi Levent İnanır'la karşı karşıya gelen oyuncu Neslihan Acar yeni bir açıklama yaptı. Acar, "Herkes gibi fikrimi söyledim" dedi.
Türk sinemasının usta aktörü Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. 77 yaşında aramızdan ayrılan İnanır vefatı sonrası vasiyetiyle gündemden düşmüyor.
Kadir İnanır'ın vasiyetinin geçtiğimiz ay vasiyetin okunması beklenirken, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması sebebiyle 17 Aralık'a ertelendi.
Bunun üzerine tartışma alevlendi ve Levent İnanır, dayısının bir takım sorunları olduğunu ve yeğenlerine hiçbir şey bırakmadığını söyleyerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
ESKİ EŞİNİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Oyuncu Neslihan Acar da eski eşi Levent İnanır'ın bu sözlerine “Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir” diye tepki göstermişti.
Acar, sözlerine "İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…” diye devam etmişti.
Sonrasında da seneler önce şiddet gördükten sonra çekildiği iddia edilen fotoğrafla tehdit mesajları aldığını öne süren Neslihan Acar, "…Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim. Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın. Her fikrim, yorumum irademdir. Müsamerenizi ötede oynayın. Demirden korkan trene binmez” demiş ve Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
"KADİR İNANIR KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"
Buna rağmen eski eşler arasında tansiyon düşmedi. Bugün Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan Neslihan Acar, yaşananları şöyle özetledi:
“Gerçekten anlayamadığım bir şekilde tepki gördüm. Herkes gibi fikrimi söyledim. Yapılan açıklamadan hoşlanmadım ve tepki gösterdim. Levent neden bu kadar tepki gösterdi anlamadım? Ben bir açıklama yaptım, bunun karşılığında tehdit, hakaret, küfür gördüm."
“Kadir İnanır bu ülkeye mal olmuş bir insan, kimsenin tekelinde değil. Herkesin Kadir İnanır'ıydı” diyen Acar, “Bitsin de istiyorum, ben bu mevzunun ortasında olmak istemedim buraya çekildim. Eşime, dostuma, kızıma; telefonlar, hakaretler, tehditler gelince ben de konuşmak zorunda kaldım. Zaten tehdit mesajı sonrası 2 aylık bir uzaklaştırma aldırdım” şeklinde konuştu.
"LEVENT VE KADİR İNANIR'IN BİR KÜS BİR BARIŞIK İLİŞKİLERİ VARDI"
“Kadir İnanır ile Levent İnanır'ın arası nasıldı?” sorusuna yanıt veren Neslihan Acar, şöyle dedi:
"Biz Levent'le 14 yıldır ayrıyız. Benim ailenin gelini olduğum süre içerisinde bir küs bir barışık bir ilişkileri vardı. Bunu da herkes biliyor."
Jülide Kural'ı cenaze sonrası bir kez daha aradığını ifade eden Acar, "Miras konusuyla ilgili bir şey de bilmiyorum. Kadir İnanır'ın mirası beni ilgilendirmiyor, mirası için de kendisi öyle uygun görmüş ne diyebilirim ki" dedi.
Kızı Öykü Arıca'nın 31 yaşında olduğunu da söyleyen Neslihan Acar, “Ben kızımla babası aralarındaki kopuk ilişkiyi düzeltmek için kendimi paraladım ama olmadı. Bu saatten sonra da kızıma yalnızca tavsiye verebilirim” diye konuştu.