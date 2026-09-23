Lezzetiyle iştah kabartıyor. Sağlıklı ve doyurucu

Saykaç, "Bu taş fırın ekmeğidir. Kaç somun yapacağıma bağlı ölçü tabağımla ölçerim. Ölçüye göre hamura maya, sıcak su koyarım ve güzelce yoğururum. Yoğurduktan sonra kabarmaya bırakırım. Bir saat kabardıktan sonra somunlar haline getiririm. Emekliklere yerleştiririm ve fırını yakarım. Fırını yaktıktan sonra korları temizleyip ekmekleri tek tek fırına atarım, 1 buçuk saat burada pişer ve yemeğe hazır hale gelir. Çocukluğumda annem çok seneler yapardı. Bizler bu ekmeğin ustası olalı 5-10 sene oluyor. Taş fırın ekmeğini kendi ellerimizle yaptığımız için satılan ekmeklere benzemez. Daha doyurucu, sağlıklı ve lezzetli olur" dedi.