Lonely Planet seçti: Avrupa'da kışın en iyi adresi Kapadokya

Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay, Lonely Planet’ın Kapadokya’yı Avrupa’da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyon olarak göstermesinin, bölgede son yıllarda yürütülen koruma ve sürdürülebilir turizm çalışmalarının uluslararası alandaki karşılığının önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonuyla hayata geçirilen Kapadokya Alan Başkanlığı modeli, bu eşsiz coğrafyanın korunması, düzenlenmesi ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla geleceğe taşınması açısından çok önemli bir dönüm noktası oldu. Alan Başkanlığımızla birlikte Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasını korurken, turizm faaliyetlerinin belirli bir düzen ve disiplin içerisinde yürütülmesini sağlayan bütüncül bir yönetim anlayışı oluşturuldu. Bir taraftan peribacalarımızdan vadilerimize, kaya oluşumlarımızdan kültürel mirasımıza kadar bu benzersiz coğrafyayı titizlikle korurken diğer taraftan ziyaretçi deneyimini ve hizmet kalitesini sürekli geliştiriyoruz.

Bugün Kapadokya yalnızca belirli dönemlerde ziyaret edilen bir destinasyon olmaktan çıkarak dört mevsim farklı deneyimler sunan güçlü bir dünya markasına dönüşüyor. Lonely Planet gibi dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından birinin Kapadokya’yı Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu olarak listenin zirvesine taşıması da doğru koruma ve sürdürülebilir turizm politikalarının uluslararası alandaki karşılığını göstermesi bakımından son derece kıymetli. Sayın Bakanımızın liderliğinde yürüttüğümüz koruma seferberliğini kararlılıkla sürdürecek; Kapadokya’nın eşsiz mirasını gelecek nesillere aktarırken dünya turizmindeki marka değerini de daha yukarıya taşımaya devam edeceğiz.”