Lösemiye yenik düşmüştü. Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı
10.08.2026 09:41
Son Güncelleme: 10.08.2026 09:43
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemiye 59 yaşında yenik düştü. Cansever'in ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı.
“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran sevilen sanatçı Cansever’den cumartesi gece saatlerinde acı haber geldi.
Uzun süredir Almanya'da lösemi tedavisi gören Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi, sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Cansever’in vefatının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından sanatçıya duygu dolu sözlerle veda etti.
Sabah'ta yer alan habere göre; yaklaşık 1,5 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden Cansever'in yakın zamanda ilik nakli olarak tedavisine devam ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta sonu enfeksiyon sebebiyle Almanya'nın Essen şehrindeki hastanede bir kez daha gözetim altına alınan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Cansever'in cenazesi, 12 Ağustos'ta kendi isteği üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek.
ÇOCUKKEN GÖZÜNÜ, GENÇLİĞİNDE SAĞLIĞINI KAYBETTİ
CANSEVER KİMDİR?
Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duydu. 12 yaşınayken geçirdiği kaza sebebiyle gözünü kaybeden Cansever, profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında yayınlanan “Kemano Başal E Romenge” albümüyle başladı. Türkiye'de de İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" adlı türküyle şöhreti yakaladı.
1994 yılında kendisine ankilozan spondilit hastalığı teşhisi konulan Cansever, uzun yıllar ciddi fiziksel sorunlar yaşadı. Tedavisi için 2007'de Almanya'ya yerleşen şarkıcı, burada geçirdiği operasyon sonrası kamburluk probleminden kurtuldu. Müzik çalışmalarını sürdüren Cansever, 2025 yılının sonunda da lösemiye yakalandı. Uzun süre kanserle mücadele eden şarkıcı, hastalığa yenik düştü.