Lösemiye yenik düşmüştü. Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; yaklaşık 1,5 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden Cansever'in yakın zamanda ilik nakli olarak tedavisine devam ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonu enfeksiyon sebebiyle Almanya'nın Essen şehrindeki hastanede bir kez daha gözetim altına alınan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.