Lvbel C5'e mahkemeden ceza. Türk edebiyatı dersi alacak
11.10.2026 10:57
Asya Alizade ile seslendirdiği şarkının sözleri nedeniyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen rapçi Lvbel C5 hakkında verilen adli kontrol kararında "Türk edebiyatı eğitimi" şartı dikkat çekti.
Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği "Kahpe" adlı şarkının sözleri Lvbel C5'in başına iş açtı.
Lvbel C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, şarkıcı Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği "Kahpe" isimli şarkının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
TUTUKLAMA YOK, EDEBİYAT DERSİ ALACAK
Savcılık, ifadesinin ardından Bodur'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Ancak hakimlik tutuklama talebini reddederek yurt dışına çıkış yasağı, belirli günlerde imza verme ve Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etme şartlarını içeren adli kontrol kararı verdi.
"ŞARKIYI PLATFORMLARDAN KALDIRDIM"
Sabah'ta yer alan habere göre savcılıkta ifade veren Bodur, CİMER üzerinden yapılan şikayetleri öğrendikten sonra söz konusu şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını belirtti.
Şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir."
Bodur, şarkının tartışma konusu olan diğer bölümlerinin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.