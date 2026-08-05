Madeni paranın ilk basıldığı yer. Manisa'daki antik kente 7 ayda 60 bin ziyaretçi

Antik kenti gezen bir öğrenci, Manisa'da yaşamasına rağmen Sardes'i ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. Kenti gördüğünde çok etkilendiğini dile getiren öğrenci, "Sütunların arasından geçtiğimiz anda büyülendik. Keşke daha önce gelseydim. Çok görkemli, korunması da kıymetli" dedi.

Kızlarıyla antik kenti gezen bir vatandaş ise çocuklarının küçük yaşta tarihi ve kültürel mirası tanımalarını istediğini belirtti. Kızlarından birine Lidya uygarlığından esinlenerek "Lidya" adını verdiklerini anlatan Erceylan, şunları kaydetti:

"Biri 4, diğeri 6 yaşında. Bu güzel tarihi yeri görmelerini istedim. Kızlarımdan birinin adını Lidya koyduk. İsmini, tarihimizin önemli uygarlıklarından biri olan Lidyalılardan esinlenerek verdik. Diğer kızımın adı da Leyla. İsimleri de birbirine uyumlu oldu. Buranın herkes tarafından görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış, korunmuş nadir tarihi yerlerden biri."

İlk kez Sardes'i ziyaret eden bir başka biri ise tarihi atmosferden etkilendiğini, bu kadar iyi korunmuş tarihi alanların bulunmasının sevindirici olduğunu ifade etti.