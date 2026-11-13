Mahallenin Muhtarları dizisinin yıldızları Tuzlu Kahve'de buluşuyor. "Çeyrek asır sonra bir arada"

Bu sürprizi Tuzlu Kahve dizisinin yapımcısı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından duyurdu. Yağcı, paylaşımına şu notu düştü:

“Hayatımıza tam 34 yıl önce giren bir efsane Mahallenin Muhtarları. Son bölümü yayınlanalı ise 24 yıl olmuş… Çeyrek asır sonra Temel, Fadime ve Şirin Tuzlu Kahve için bir araya geldiler. Onlara yeni dönemin iki başarılı ismi İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem eşlik etti. Anlayacağınız bu hafta Tuzlu Kahve’de Karadeniz rüzgarları esecek. Hem de ne esmek…”

Yayınlanan görüntülerde kız istemeye giden Hatun, Candan, Aybüke ve Taylan'ın Karadenizli bir aile gibi davranmalarının yanı sıra Temel'in evcil maymunu Çaydanlık'ın fotoğrafı da dikkat çekti.