Mahallenin Muhtarları dizisinin yıldızları Tuzlu Kahve'de buluşuyor. "Çeyrek asır sonra bir arada"
13.11.2026 22:19
Son Güncelleme: 13.11.2026 22:35
Tuzlu Kahve'de sürprizler bitmiyor. Yeni bölümde Mahallenin Muhtarları dizisinin efsane karakterleri Temel, Şirin ve Fadime seneler sonra bir araya gelecek.
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve, 17 Kasım Salı akşamı 11'inci bölümüyle ekranlara gelecek. Hem oyuncu kadrosu hem konuk oyuncularıyla dikkat çeken dizide bu hafta Karadeniz rüzgarı esecek.
Daha önce Kavak Yelleri, Doktorlar, Kızılcık Şerbeti gibi projelerin eski oyuncularını bir araya getiren dizinin 11'inci bölümünde de yine büyük bir sürpriz yer alıyor.
Tuzlu Kahve'ye bu hafta birçok ünlü isim konuk olacak. Eren Vurdem, İrem Helvacıoğlu ve Hakan Altun'un yanı sıra yine geçmişe bir gönderme yapılacak.
1992-2002 yılları arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları dizisinin yıldızları da seneler sonra Tuzlu Kahve'de bir araya gelecek.
Mahallenin Muhtarları'nda Temel'i oynayan Erkan Can, Şirin'e hayat veren Esra Akkaya ve Fadime'yi canlandıran Aydan Burhan da Tuzlu Kahve dizisine konuk olacak.
"34 YIL ÖNCE HAYATIMIZA GİREN BİR EFSANE: MAHALLENİN MUHTARLARI"
Bu sürprizi Tuzlu Kahve dizisinin yapımcısı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından duyurdu. Yağcı, paylaşımına şu notu düştü:
“Hayatımıza tam 34 yıl önce giren bir efsane Mahallenin Muhtarları. Son bölümü yayınlanalı ise 24 yıl olmuş… Çeyrek asır sonra Temel, Fadime ve Şirin Tuzlu Kahve için bir araya geldiler. Onlara yeni dönemin iki başarılı ismi İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem eşlik etti. Anlayacağınız bu hafta Tuzlu Kahve’de Karadeniz rüzgarları esecek. Hem de ne esmek…”
Yayınlanan görüntülerde kız istemeye giden Hatun, Candan, Aybüke ve Taylan'ın Karadenizli bir aile gibi davranmalarının yanı sıra Temel'in evcil maymunu Çaydanlık'ın fotoğrafı da dikkat çekti.
Öte yandan Tuzlu Kahve yeni bölüme konuk olacak bir diğer isim de Hakan Altun olacak. Şarkıcı, Osman ve Hatun'un 40'ıncı evlilik yıl dönümü partisinde şarkı söyleyecek.
Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 17 Kasım Salı 20.00’de Star’da.